به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی والیبال ایتالیا و آرژانتین عصر امروز جمعه در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف یکدیگر رفتند که طی آن تیم ایتالیا با حساب ۳ بر یک حریف خود را شکست داد.

در این بازی ایتالیا ست های اول، دوم و چهارم را با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲ برنده شد و ست سوم را ۲۵ بر ۲۲ واگذار کرد.

خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی آرژانتین پیش از شروع این بازی با تشویق های فراوان هواداران ایرانی مواجه شد که به ابراز احساس آنها پاسخ داد.