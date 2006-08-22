دولت نهم جهت تحقق شعار اصولگرايي تلاش مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" در ساري، استاندار مازندران با بيان مطلب فوق عصرديروز در جلسه شوراي اداري استان كه در محضر علامه حسن زاده آملي در روستاي "ايرا" شهرستان آمل برگزار شده بود افزود: مسئولين استاني به عنوان سربازان دولت مي توانند با وحدت و تعامل و برنامه ريزي صحيح و يكدلي با مردم در ايفاي نقش خود موفق باشند.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه دولت نهم شعار ابتداي انقلاب اسلامي را احيا كرده است خاطر نشان كرد: دولت دكتر احمدي نژاد فعاليت خود را با شعار مهرورزي و عدالت محوري ادامه خواهد داد.

به گفته استاندار مازندران دولت جديد حركت نويد بخشي را در سطح بين المللي داشته و جمهوري اسلامي داراي افتخار ويژه اي است .

استاندار مازندران همچنين در بخش ديگري از سخنانش به دفاع مقدس حزب الله لبنان در مقابل استكبارهاي جهاني با عنوان صهيونيست اشاره كرد و گفت: مقاومت حزب الله و سيد حسن نصرالله آموزشگاهي براي همه شيعيان جهان است.

شفقت ياد آور شد : با توجه و برنامه ريزي روي پنانسيل هاي موجود استان زمينه هاي رشد و تعالي استان را فراهم كنيم.

بر اساس اين گزارش علامه حسن حسن زاده آملي نيز در اين جلسه ضمن استماع سخنان اعضاي شوراي اداري استان از مسئولين به عنوان حافظان ناموس الهي ياد كرد و گفت: شما قدر خود را بدانيد و سعي كنيد و همت گماريد كه ابتدا شعار ناموس الهي در شما نمود يابد و سپس مردم از شما الگو بگيرند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساري در اين مراسم از سيده پريا سعادت ، سامان كبيري و برنا فرزامند برترين هاي كنكور سراسري استان مازندران در سال جديد و كاظمي تبار دارنده مدال نقره المپياد جهاني با اهدا لوح سپاس قدراني شد.