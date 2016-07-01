به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب عصر جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در سخنانی اظهار داشت: ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارهای روستایی به استان لرستان ابلاغ شده است.

وی عنوان کرد: این میزان تسهیلات در قالب طرح «تکاپو» برای توسعه کسب و کار ها و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص یافته و از طریق صندوق کارآفرینی امید در اختیار واحدهای دارای شرایط لازم قرار می گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: در این راستا مطالعات عمده ای در راستای شناسایی و همچنین عدالت محور کردن کسب و کارهای خرد انجام شده و این تسهیلات باید در اختیار اقشاری از قبیل زنان سرپرست خانوار روستایی، زندانیان و اقشار آسیب پذیر روستایی و ... قرار بگیرد.

آشتاب فزود: در زمینه توسعه تعاونی های روستایی نیز ۵۹ تعاونی روستایی شناسایی شده که ۴۱ تعاونی در حوزه صنعت، ۱۲ تعاونی در بخش کشاورزی و ۶ تعاونی در بخش خدمات نیز می توانند در قالب طرح تکاپو از این تسهیلات بهره مند شوند.