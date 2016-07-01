۴۰ درصد واحدهای مسکن روستایی لرستان دارای سند مالکیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور عصر جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان در سخنانی اظهار داشت: از ۱۶۹ هزار واحد مسکن روستایی لرستان تا کنون ۹۶ هزار واحد، یعنی ۵۹ درصد آن ها در برابر زلزله مقاوم سازی شده اند.

وی افزود: اگر بانک های عامل به مصوبات هیئت دولت در این زمینه عمل کنند هفت هزار و ۲۰۰ واحد مسکن روستایی دیگر در برابر زلزله مقاوم سازی می شوند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان ادامه داد: از این طریق ۴۸۰ هزار هکتار به فضای روستایی مقاوم سازی شده استان، افزوده می شود.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت مقاوم سازی مسکن روستایی در استان نسبت به سایر استان ها از شرایط مطلوبی برخوردار است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به صدور سند واحدهای روستایی اشاره کرد و گفت: از ۱۶۹ هزار واحد مسکن روستایی ۷۰ هزار واحد دارای سند مالکیت بوده و در مجموع ۴۰ درصد خانه های روستایی استان سند دار هستند.

خاکی پور افزود: امسال نیز ۳ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن سند دار می شوند و ۹۰۰ سند نیز تا کنون برای واحدهای روستایی صادر شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح هادی در کنار مقاوم سازی مسکن روستایی سبب ماندگاری روستائیان در روستاها شده و نقش روستاها در تحقق اقتصاد مقاومتی را برجسته تر خواهد کرد.