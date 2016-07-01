به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی عصر جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان اظهار داشت: اگر میزان تسهیلات کمیته امداد از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی افزایش یابد، این دستگاه آمادگی ایجاد ۱۰ هزار شغل را دارد.

وی افزود: بیش از ۶۵ درصد فعالیت های کمیته امداد در روستاها انجام می شود و از آنجا که سال گذشته نیز این مجموعه ۲۲ درصد اشتغال ایجاد شده در استان را به خود اختصاص داده، اگر تسهیلات این مجموعه به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد این ۱۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ادامه داد: از ۳ هزار و ۱۱۸ شغل ایجاد شده توسط این مجموعه ۲ هزار شغل مربوط به روستاها بوده است.

محمدی فارسانی خاطر نشان کرد: در زمینه بیمه زنان روستایی نیز قریب به اتفاق این افراد بیمه شده اند و در بحث آموزش های فنی و حرفه ای نیز به صورت رایگان، مددجویان روستایی از این خدمات بهره مند می شوند.

وی کرد: واگذاری ۱۲۰ تراکتور و ۸۵ دستگاه نیسان به روستاییان از اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال زایی روستایی بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ادامه داد: در بحث فقرزدایی نیز ۶ منطقه در استان شناسایی شده و مناطقی از قبیل «کاکاوند»، «تخت چان» و ... تا پایان سال عملیات فقر زدایی با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان در آنها اجرا می شود.

محمدی فارسانی از اجرای گازرسانی به منازل هزار خانوار مددجو روستایی کمته امداد لرستان تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: کمیته امداد استان اعتبارات لازم را در این زمینه پرداخت می کند.