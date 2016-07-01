به گزارش خبرگزاری مهر، جیان لورنزو بلیینی در نشست خبری بعد پیروزی شاگردانش برابر آرژانتین افزود:بعد از اين مسابقه متوجه قدرت بازيكنانم شدم و از اين بابت خيلي خوشحال هستم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا اظهار داشت: خوشحالم این مسابقه را با پیروزی پشت سر گذاشتیم زیرا برای ما اهمیت زیادی داشت. بعد از این بازی متوجه شدم قدرت بازیکنانم چقدر است.

وی ادامه داد: بازی را می توان به دو بخش تقسیم کرد، در ست های اول و دوم هم در سرویس و هم در حمله خیلی خوب کار کردیم. نیمه دوم بازی هم ست های سوم و چهارم بود که آرژانتین تمرکز تیمی ما را به هم زد اما خوشحالم که در نهایت توانستیم به پیروزی برسیم.

امانوئل بیرارلی کاپیتان تیم ملی والیبال ایتالیا نیز در این نشست خبری خاطرنشان کرد: بازی آسانی نداشتیم زیرا آرژانتین هفته گذشته دو پیروزی به دست آورده بود. نتیجه این مسابقه برای ما خیلی مهم بود زیرا در جایگاهی که در جدول رده بندی داریم تاثیر زیادی می گذارد.

هفته سوم لیگ جهانی والیبال در تهران با شکست سه بر یک آرژانتین برابر ایتالیا آغاز شد.