به گزارش خبرنگار مهر، نیکولا گربیچ پس از پیروزی تیم ملی ایران برابر صربستان در هفته سوم لیگ جهانی گفت: ابتدا به تیم ملی ایران به خاطر این پیروزی تبریک می گویم.

وی ادامه داد: ایران خوب بازی کرد و با تغییراتی که ایجاد کرد به خودباوری رسید. بخش اول بازی به دو ست اول بازی برمی گردد که ما خیلی خوب بودیم. سرویس ها و حمله های ما خوب بود. اما از ست سوم به بعد انگار فراموشی گرفته بودیم و نمی دانستیم باید چکار کنیم.

وی ادامه داد: بازی که می توانستیم به راحتی با پیروزی پشت سربگذاریم را باختیم و من اصلا از نتیجه این دیدار راضی نیستم. امیدوارم بتوانیم برابر آرژانتین جبران کنیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال صربستان نیز در مورد این دیدار گفت: ما دو ست اول را خیلی خوب بازی کردیم و امتیازات خوبی را گرفتیم. اما از ست سوم به بعد اجازه دادیم که تیم ایران به ما غلبه کند. ضمن اینکه جو سالن هم به تیم ملی ایران کمک کرد. می توانستیم بازی را ببریم اما تمرکزمان را از دست دادیم.

وی ادامه داد: هر دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند اما ایران نمایش بهتری داشت و خیلی خوب بازی کرد. باید منتظر بازی فردا باشیم.