به گزارش خبرنگار مهر، محققان آکادمی علوم چین عنوان می کنند خوردن بیش از حد زیاد پیامدهای نظیر چاقی، دیابت و بیماری قلبی برای سلامت دارد که می تواند منجر به کوتاه شدن عمر شود.

مطالعات دیگر هم نشان داده اند که محدود کردن مصرف کالری به کمتر از حد نرمال ممکن است منجر به طولانی شدن عمر شود.

در این مطالعه حیوانی، تیم تحقیق، موش های را به مدت یکسال در قالب چهار گروه رژیم غذایی تقسیم کردند: کم چرب؛ کم چرب با محدودیت کالری؛ پرچرب؛ و پرچرب با محدودیت کالری.

سپس محققان از شیوه آنالیز رزونانس مغناطیسی هسته ای برای بررسی تاثیرات متابولیک بر نمونه های خون و ادرار استفاده کردند.

محققان دریافتند محدودیت کالری بیش از میزان مصرف چربی در رژیم غذایی بر پیامدهای متابولیک تاثیر دارد. موش های گروه رژیم غذایی دارای کالری بالاتر دارای فشار اکسایشی افزایش یافته، متابولیسم لیپید مختل شده، متابولیت های متوقف شده گلیکولیز و میکروبیوم های تغییریافته روده در مقایسه با موش های دارای رژیم غذایی با محدودیت کالری بودند.

به گفته محققان، محدودیت کالری همراه با تغذیه مناسب به افزایش طول عمر کمک کرده و شروع اختلالات مرتبط با افزایش سن را که با کاهش گونه های اکسیژن واکنشی در بدن همراه است، به تاخیر می اندازد.

طبق نتایج این تحقیق، محدودیت کالری موجب تغییر در سطح هورمون ها و متابولیت های چربی می شود و در نتیجه متابولیسم انرژی تغییر می کند.