دفتر و كارشناس شوراهاي صنفي در وزارت علوم حذف شد

"حميدرضا عاصمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: مسئولان وزارت علوم در هر بار مذاكره اي كه با آن انجام مي شود يا در گفتگوهايي كه با مطبوعات دارند اظهار كردند كه در حال مطالعه بر روي شوراهاي صنفي هستند، اين در حالي است كه دفتر و كارشناس اين شوراها از وزارت علوم حذف شده است.

وي با تأكيد بر احياي دفتر و كارشناس شوراهاي صنفي در وزارت علوم اظهار داشت: شوراي صنفي تاكنون چندين بار در مرجع مراجعه خود با تغيير مواجه شده و اخيرا نيز فعالان صنفي مطلع شدند كه معاونت دانشجويي متصدي شوراهاي صنفي است.

اين فعال صنفي دانشجويي افزود: چنانچه معاونت دانشجويي متصدي شوراهاي صنفي است چرا معاونت فرهنگي در خصوص شوراهاي صنفي اظهار نظر مي كند.

"عاصمي" از مذاكره با مديركل امور دانشجويان وزارت علوم خبر داد و گفت: دكتر "مسلمي نائيني" در پاسخ به درخواست مراجعه كنندگان اظهار كرد معاونت دانشجويي بودجه اي براي اختصاص به تشكل ندارد و در اين خصوص با معاونت فرهنگي مذاكره مي كند.