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۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

استاندار مازندران:

نقاط حادثه خیز دریا در مازندران مدیریت و نظارت جدی شود

نقاط حادثه خیز دریا در مازندران مدیریت و نظارت جدی شود

ساری - استاندار مازندران با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی طرح‌های ساماندهی دریا گفت: باید تقسیم‌کار مشخصی در این زمینه صورت بگیرد و بر نقاط حادثه‌خیز دریا مدیریت و نظارت جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه جمعه در جلسه ستاد اجرایی طرح های ساماندهی دریا از کاهش ۶۳ درصدی غریق در دو سال گذشته خبر داد و گفت: حتی از غرق یا کشته شدن یک مسافر در حوادث مختلف در مازندران متأثر می‌شویم.

وی عنوان کرد: با توجه به تعطیلات عید سعید فطر و حضور گسترده مسافران و گردشگران همه مجریان طرح دریا باید در آماده‌باش کامل باشند.

فلاح بابیان اینکه باید خوشحال باشیم که خداوند مواهب زیادی را در اختیار مازندران قرار داده است، افزود: باید از این ظرفیت‌ها برای عمران و آبادی و رضایتمندی مردم عزیز کشورمان استفاده کنیم

مقام عالی دولت در استان با تأکید بر تشکیل ستاد اجرایی طرح‌های دریا در شهرستان‌ها از خدمات نیروی انتظامی و دریابانی در ایجاد امنیت در ساحل و دریا قدردانی کرد و گفت: همه باید احساس کنیم که شهروندان و مسافران از خانواده خودمان هستند و راضی نمی‌شویم مشکلی برای آن‌ها ایجاد شود.

استاندار مازندران خطاب به فرمانداران و مجریان طرح دریا بر مدیریت کامل بر طرح‌های دریا تأکید کرد و گفت: نباید اتفاقی براثر سهل‌انگاری اتفاق بیفتد که غیرقابل‌برگشت باشد.

وی تصریح کرد: در مازندران همسوئی و هم‌افزایی خوبی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد در این راستا مدیریت منسجم، هماهنگ و با تقسیم‌کار مشخص می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر را به مسافرین فراهم کند و همه باید تلاش کنیم تا بستر نشاط، آرامش و حفظ جان مسافرین فراهم شود.

وی خواستار حضور جدی‌تر صداوسیما و دستگاه‌های فرهنگی درزمینهٔ طرح‌های ساماندهی دریا شد و گفت نجات دو هزار نفر از غرق شدن در سال گذشته جای تقدیر دارد و ما معتقدیم حتی یک نفر غرقی هم زیاد است.

کد مطلب 3699963

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