به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم تودیع و معارفه استانداران جدید و پیشین خراسان جنوبی اظهارکرد: استان خراسان جنوبی مردمانش به تدین، اخلاق، قناعت، همراهی با انقلاب و رهبر معروف است.

وی بیان کرد: مردم این استان چه در ایام انقلاب و چه در زمان تحریم همواره نقش خود را یفا کرده‌اند و تصویر ذهنی من از استان تدین و تلاش است و حق است به حداقل توقعات خود برسند.

وی ادامه داد: اما ما وارث کشور مصیبت زده شدیم کشوری که از نظر سیاسی هیچ اختیاری نداشت و از نظر اقتصادی وابسته به نفت و بودجه ریزی غلط و زد و بندها بود.

وی با بیان اینکه آنچه به ما رسید در نابرابری و فقر و محرومیت بود، گفت: آنچه شما محرومیت می‌گویید استانهای سیستان، کرمانشاه، چهامحال و بختیاری و... وضعیت بهتر از اینجا ندارند؛ اینجا کشوری بوده که رقم های نفتی به هشت میلیون بشکه در روزه رسیده بود و انقلاب آن را در دست گرفت به امید اینکه عدالت و پیشرفت را در پیش بگیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه مسائل سیاسی و فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها فرصتی نگذاشته بود بتوانیم روی پای خود بیاستیم و همه هم و غم خود را صرف آبادانی کنیم، ادامه داد: با همه این‌ها میزان توسعه قابل مقایسه با قبل نیست ضمن اینکه درآمد پایین تر بوده اما اراده مردم این است که به خواسته عای خود برسیم.

وی با اشاره به اینکه در آخرین گام سیاست خارجی برای حل یک مسئله مهم که شری برای مردم بود پیروز شدیم، گفت: در حوزه صادرات نفت و گردش مالی دچار مشکل اساسی شده بودیم و کسی باور نمی‌کرد این مشکلات حل شود.

رحمانی فضلی بیان داشت: خود آمریکایی‌ها میز مذاکره را ترک کردند چون قبل از سال ۹۲ تصور می‌کردند با جنگ روانی تحریم و ایجاد تفرقه سیاسی به خصوص بعد از فتنه ۸۸ مردم بجایی رسیده‌اند که می‌توانند نا امید شوند و نیازی به مذاکره نمی‌دیدند.

وی با بیان اینکه کشورهای غربی و استکبار حاضر به مذاکره نبودند، افزود: با انتخابات سال ۹۲ و حضور پر شور مردم و هدایت های دقیق مقام معظم رهبری و همچنین تاکید مردم بر نقطه تعادل در مباحث سیاسی و مدیریتی کشور راه برگشت به میز مذاکره توسط خود مستکبرین هموار شد.

وی با اشاره به اینکه ایران پس از مذاکرات توانست موضوعی را که سال‌ها حق مسلم خود می‌دانست را به اثبات برساند، گفت: قطع نامه‌ها از شورای امنیت بیرون آمد و صادرات نفت از سر گرفته شد.

حضور پر شکوه مردم در صحنه‌هامهم‌ترین مولفه وحدت در کشور

وزیر کشور با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری پس از مذاکرات همچنان رو به افزایش است، بیان کرد:علی رغم تمامی این موفقیت‌ها اما این‌ها اعتماد و روی قول ایستادن استکبار و آمریکا را نمی‌رساند.

وی با اشاره به اینکه همه باید منسجم، متعهد و مقاوم پشت سر رهبری و در حمایت از دولت در صحنه باشند، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مولفه های وحدت در کشور حضور پر شکوه مردم در صحنه‌ها است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اعتقادات دینی مردم موحب حضور پر شور آن‌ها در صحنه های مختلف جامعه است، افزود: عنصر دوم حضور مردم شخص مقام معظم رهبری و ولایت است.

وی با اشاره به اینکه اگر ارتباط دولت با مردم دچار تضعیف شود حمایت مردم را از دست خواهیم داد، گفت: نباید بگذاریم نارضایتی بر مردم مستولی شود.

وزیر کشور با بیان اینکه اولویت مهم مردم در شرایط کنونی مسائل اقتصادی است، بیان داشت: باید این عامل مورد نیاز مردم در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ عقلی از دست دادن حمایت مردم را تایید نمی‌کند، اظهار داشت: همه گروه های سیاسی باید به مسائل مردم توجه کنند.

رحمانی فضلی افزود: در کشورهای مجاور شرایط امنیتی کاملا بی ثبات است و هدف استکبار و اقدامات و برنامه های آن‌ها علیه ایران است.

دولت تدبیر و امید بیشترین حمایت را از احزاب داشته است

وی با بیان اینکه نمی گذاریم مملکت وارد حاشیه شود، افزود: دولت تدبیر و امید بیشترین حمایت را از احزاب داشته است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه اخیرا انتخابات مهمی در شرایطی کاملا رقابتی با حضور با شکوه مردم انجام شد، گفت: خوشبختانه انتخابات در کشور با نتایج سالم، قانونی و در امنیت کامل اجرا شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه علی رغم برخی از فشارها و سختی ها احزاب راه تعامل و قانون را دنبال کردند، بیان کرد: استان خراسان جنوبی یکی از استان های فعال در عرصه سیاسی است.

وزیر کشور ادامه داد: من صحبت‌های شما راشنیدم و همه را تایید می‌کنم اما گلایه دارم چرا که همه باید تلاش کنیم در صحنه باشیم و تکیه تنها به دولت که می‌تواند همه مشکلات را حل کند تکیه محکمی نیست.

وی با اشاره به قیمت پایین نفت در سال گذشته، بیان کرد: با این پول ما تنها توانسته‌ایم حقوق و یارانه مردم را پرداخت کنیم بنابراین چه توقعی از دولت است.

وی ادامه داد: امسال نیز همین گونه خواهد بود و این تقصیر دولت نیست بلکه فشار بین المللی است.

وی با تاکید بر اینکه باید روی پای خود بایستیم و اندوخته های خود را به میدان بیاوریم، عنوان داشت: ما کمترین مشکل را با مردم داریم برای اینکه مردم به دولت و نمایندگان خود اعتماد دارند اما توقع دارند آن‌ها را مدیریت مطلوب کرده و برای آن‌ها برنامه ریزی درست کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت تنها شخص روحانی نیست و روحانی تنها مسئول دولت است، بیان داشت: مدیران مختلف گزارش خود را بدهید چرا جذب اعتبار نکرده‌اید؛ مدیران بانک‌ها چرا جذب اعتبار نداشته‌اند؟

وی ادامه داد: همه ما یاد گرفته‌ایم که مطالبه کنیم البته این حق است اما باید اول از خود شروع کنیم.

وی همچنین خطاب به نمایندگان استان گفت: شما بودجه ریزی می‌کنید، بودجه ای که می‌خواهید از مجلس پیگیری کنید و تلاش کنید اعتبارات استان را به صورت ۱۰۰ درصد جذب کنید.

استاندار جدید از همین امروز به دنبال تدوین طرح توسعه خراسان جنوبی باشد

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه استاندار جدید از همین امروز باید بدنبال تدوین طرح توسعه برای استان باشد، بیان داشت: من هم از شما مدیران و مسئولان استان سوال دارم چرا اینجا نباید بارانداز صادرات و واردات با افغانستان باشد.

رئیس کمیسیون مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه در طرح توسعه مشترک ایران و افغانستان برنامه های زیادی داریم، عنوان داشت: طرف مقابل علاقه زیادی برای کار ندارند اما در استان های داخلی هم مرز می‌توانیم کار زیادی انجام دهیم.

رحمانی فضلی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل های بالای استان، گفت: با همه این وجود عقب افتادگی های تاریخی منطقه به راحتی قابل رفع نیست مگر اینکه تغییر رویکرد در برنامه‌ها و بودجه ریزی داشته باشیم.

مسئولان خراسان جنوبی مسائل استان را روزانه از مرکز پیگیری کنند

وی با اشاره به اینکه من در ۳۱ استان مسئولیت دارم و برخی از استان‌ها هستند که هر روز مسائل خود را منتقل و پیگیری می‌کنند، گفت: خراسان جنوبی نیز می‌تواند به صورت روزانه پیگیر مسائل و مشکلات استان باشد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید مردم را در صحنه نگه داشته و برایان‌ها برنامه ریزی کنیم، بیان داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی که امسال از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده فرصت خوبی است که برای مردم کار کنیم.

وی ادامه داد: هر چند در این بین سه استان به عنوان پایلوت اقتصادمقاومتی انتخاب شده‌اند اما این بدان معنا نیست که ما در استان های دیگر کار انجام نمی‌دهیم.

وزیر کشور بیان داشت: همین چند روز گذشته ما در جلسه ای با بانک‌ها ۱۶۶ مورد از مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را با مدیران بانک‌ها مطرح کرده و به دنبال رفع این مشکلات هستیم.