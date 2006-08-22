برگزاري همايش سياست هاي كلي اصل 44 در آبان ماه

به گزارش خبرگزاري مهر از سازمان خصوصي سازي، همايش سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و با مشاركت وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مجلس شوراي اسلامي وجمعي از صاحبنظران و نمايندگان بخش هاي دولتي و خصوصي برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاري اين همايش ارائه راهكارها و تبيين مسايل و مشكلات اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان شده است . بررسي ديدگاه هاي كلي درباره فعاليت هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي، نحوه نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44، راهكارهاي اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 و بررسي بخشهاي غيردولتي و توانمنديهاي آن از جمله موضوعات مورد بحث در اين همايش است .

بر اين اساس، زمان برگزاري اين همايش آبان ماه سال جاري، و محل برگزاري آن مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

