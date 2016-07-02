به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در جلسه کمیته حمل و نقل سوخت ستاد اربعین اظهار داشت: امسال به دلیل اینکه رژیم آل سعود درهای بیت الله الحرام را روی حجاج ایرانی بست پیش بینی می شود شاهد افزایش حضور زوار امام حسین در مراسم اربعین امسال باشیم.

وی گفت: ستاد مرکزی اربعین با بهره گیری از تجربیات سنوات گذشته کمیته های ۱۱ گانه ای را تصویب کرده و به استان ابلاغ کرده است، همچنین مسئولان کمیته های مختلف ستاد اربعین انتصاب و به استان معرفی شده اند.

کلانتری گفت: در استان ایلام فرماندهی و مدیریت اربعین با استاندار محترم است و همه دستگاه های مرتبط با ستاد اربعین زیر نظر ایشان فعالیت می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری با توجه به حجم بالای ترافیک در ایام اربعین بیان کرد: زائران اربعین حسینی در مدت دو هفته به کشور عراق مسافرت می کنند و اما در مدت ۷۲ ساعت با کشور مراجعت می کنند لذا جهت کنترل جریان ترافیک اتخاذ تدابیر لازم ضروی است.

وی افزود: خوشبختانه در اربیعن سال گذشته در خصوص سوخت مشکلی وجود نداشت ، میزان مصرف سوخت تقریباً ۲۳ میلیون لیتر بود که این مقدار برای امسال بین ۳۰ تا۳۵ میلیون لیتر پیش بینی می شود.

کلانتری بیان کرد: به منظور خدمات رسانی مطلوب به زائران بخش خصوصی باید حضور فعال تری داشته باشد و ساکنان شهرستان مهران در این ایام به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند، البته ایستگاه های صلواتی کار توزیع نذورات مردم را همانند گذشته انجام می دهند و مردمی بودن اربعین مهمترین مسئله است.