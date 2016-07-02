پارس نیوز نوشت: امیر بهادری گفت: در مطالعات انجام شده عوامل خطرسازی که باعث ایجاد تومورهای مغزی می‌شوند، سابقه خانوادگی و پرتوهای یونیزه‌کننده هستند. این پرتوها که از اشعه‌های X در دوزهای بالا هستند، باعث صدمه به سلول‌های مغزی شده و منجر به ایجاد یک تومور می‌شوند، بنابر این افرادی که در معرض این پرتوها هستند خطر ابتلایشان به این بیماری بیش از سایرین است.



وی ادامه داد: سابقه خانوادگی نیز دلیل دیگری برای بروز این بیماری است البته شاید به ندرت اتفاق بیفتد که تومورهای مغزی در یک خانواده به طور مستمر بروز می‌کند و تنها تعداد کمی هستند که چندین عضو مبتلا به تومور مغزی دارند اما در بحث سرطان‌ها ژنتیک و سابقه خانوادگی عامل بسیار مؤثری است.



وی گفت: مطالعات جدیدی هم وجود دارد که به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا استفاده از تلفن همراه،‌داشتن جراحات در سر یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی یا میدان‌های مغناطیسی باعث ایجاد این تومورها می‌شود یا خیر که باید در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد.



این متخصص مغز و اعصاب در مورد علائم این بیماری گفت:‌ علائم تومور مغزی به اندازه تومور، نوع و محل قرارگیری آن بستگی دارد علائم هنگامی بروز می‌کند که تومور بر عصب‌های یک قسمت از مغز فشار بیاورد و یا به آن صدمه بزند.



بهادری ادامه داد: همچنین تومور ممکن است موقعی آشکار شود که مانع جریان مایع در داخل مغز شده یا حتی تجمع مایع باعث تورم مغز شود اما به طور کلی رایج‌ترین نشانه‌های تومور مغزی که باید جدی گرفته شوند، سردرد که معمولاً در اوایل صبح شدیدتر است،‌حالت تهوع و استفراغ و تغییرات در صحبت کردن، بینایی و شنوایی است.



وی افزود: مشکلات در تعادل و راه رفتن، عدم توانایی تمرکز، مشکلات در حافظه، تغییرات در خلق و شخصیت، حرکات پرشی و ناگهانی عضله مثل حمله عصبی یا تشنج، خواب رفتگی و سوزش در بازوها و پاها از دیگر نشانه‌های این بیماری است.



بهادری گفت:‌ البته اغلب اوقات این علائم به علت وجود تومور مغزی نیست و برخی دیگر از مشکلات باعث آن است بنابر این اگر افراد این علائم را به کرات داشته یا با هم دارند، باید به پزشک خود مراجعه کرده و با آن مشورت کنند.