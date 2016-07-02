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۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

۱۰۳ میلیارد کالای قاچاق در کنگان توقیف شد

۱۰۳ میلیارد کالای قاچاق در کنگان توقیف شد

فرمانده دریابانی استان بوشهر از توقیف ۱۰۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان خبر داد و گفت: این مقدار کالای قاچاق طی یک عملیات کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قلندر لشکری گفت: رصد دقیق تردد شناورهای ورودی و خروجی به کشور از برنامه های مرزبانی در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی با بیان اینکه ماموران پایگاه دریابانی کنگان در این راستا به یک فروند شناور مشکوک شده و دستور ایست دادند، افزود: ماموران در بازرسی از این شناور ۶ میلیون نخ سیگار ، ۲۴ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۰۸ عدد قرص نیروزا کشف کردند.

فرمانده دریابانی استان اضافه کرد: ۴۵ هزار و ۴۶۶ میلی لیتر شربت نیروزا، ۲۷۵ هزار و ۶۰۰ میلی لیتر آمپول نیروزا، ۳ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۶۴ گرم پودر نیروزا از دیگر کشفیات به دست آمده طی این عملیات بود.

سردار لشکری در پایان با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این رابطه مطرح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی این محموله را ۱۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات عملیاتی دریابانان این استان در راستای فرامین مقام معظم رهبری گفت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی کشور به طور جدی با هرگونه قاچاق برخورد می کنیم.

کد مطلب 3700095

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