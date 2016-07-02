۱۰۳ میلیارد کالای قاچاق در کنگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قلندر لشکری گفت: رصد دقیق تردد شناورهای ورودی و خروجی به کشور از برنامه های مرزبانی در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی با بیان اینکه ماموران پایگاه دریابانی کنگان در این راستا به یک فروند شناور مشکوک شده و دستور ایست دادند، افزود: ماموران در بازرسی از این شناور ۶ میلیون نخ سیگار ، ۲۴ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۰۸ عدد قرص نیروزا کشف کردند.

فرمانده دریابانی استان اضافه کرد: ۴۵ هزار و ۴۶۶ میلی لیتر شربت نیروزا، ۲۷۵ هزار و ۶۰۰ میلی لیتر آمپول نیروزا، ۳ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۶۴ گرم پودر نیروزا از دیگر کشفیات به دست آمده طی این عملیات بود.

سردار لشکری در پایان با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این رابطه مطرح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی این محموله را ۱۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات عملیاتی دریابانان این استان در راستای فرامین مقام معظم رهبری گفت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی کشور به طور جدی با هرگونه قاچاق برخورد می کنیم.