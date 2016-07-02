اختصاص ۵۰ دستگاه اتوبوس و تاكسی برای جابجایی سنندجی هادر روزعرفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، جلسه هماهنگی برای تمهیدات لازم برای میزبانی از شهروندان در روز عرفه عید فطر با حضور رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان و مدیر عامل سازمان های تاکسیرانی و اتوبوس رانی در دفتر مدیر عامل سازمان آرامستان ها تشکیل شد.

مدیر عامل سازمان آرامستان ها ی شهرداری سنندج در این جلسه گفت: با توجه به اینکه در آستانه عید سعید فطر و روز عرفه شهروندان سنندجی برای زیارت اهل قبور به بهشت محمدی مراجعه می کنند، بنابراین این جلسه به منظور خدمات رسانی و میزبانی شایسته از شهروندان در این ایام تشکیل شده است.

توفیق سرفزار بیان کرد : یکی از مهم ترین مشکلات در روز عرفه بحث ترافیک در مسیرهای منتهی به بهشت محمدی است که با هماهنگی صورت گرفته با راهنمایی ورانندگی، سازمان‌های اتوبوس رانی و تاکسیرانی تمهیدات لازم در جهت رفع این مشکل صورت گرفته است.

وی از ممنوعیت ورود خوردهای شخصی به داخل محوطه بهشت محمدی خبر داد و افزود : برای رفاه روزه داران بویژه سالمندان تعداد ۲۰ دستگاه تاکسی و ۵ دستگاه تاکسی ون در داخل محوطه بهشت محمدی بصورت رایگان اقدام به جابجایی شهروندان می کنند.

سرفراز بیان کرد : تعداد ۲۵ دستگاه اتوبوس هم در روز عرفه در میدان انقلاب مستقر هستند و نسبت به جابجایی شهروندان به بهشت محمدی اقدام می کنند.

وی عنوان کرد : عملیات روفت و روب و نظافت کامل محموطه سازمان در حال انجام است و تمامی پرسنل این سازمان در روز عرفه در آماده باش کامل هستند.

مدیر عامل سازمان آرامستان‌های شهرداری سنندج از مردم خواست با هدف کاهش ترافیک بجای استفاده از خودروهای شخصی ازوسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند.