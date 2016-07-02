به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان و در آیین تودیع و معارفه استانداران خراسان جنوبی اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی مردمی ولایت مدار و فرهنگی هستند که امیدواریم این سفر برای آن‌ها به خیر باشد.

وی با اشاره به مرز طولانی استان با کشور افغانستان بیان کرد: نیروهای ناتو و استکبار و نیروهای ان ها در کنار ما هستند و به علاوه مردم این استان سال‌ها با مشکل خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق برخی امارها در برخی از پارامترها استان به رتبه های ۲۶ و ۲۷ تنزل یافته است، عنوان داشت: در این بین امنیت تنها پارامتری است که استان ما به رتبه های اخر کشور نرسیده اما اگر به این استان توجه نشود این پارامتر را نیز از دست خواهیم داد.

رضایی با تاکید بر اینکه استان شرایط ویژه داشته و نیازمند توجه ویژه است، بیان داشت: مردم استان مردم خوبی هستند و باید به تناسب خوبی کنیم و نکند کار از کار بگذرد و نتوانتیم جواب فریادها را بدهیم.

امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه آقای خدمتگزار استاندار سابق استان، تلاش زیادی برای پیشرفت و توسعه استان کرد، گفت: ایشان سیاست دولت که همان میانه روی است به درستی عمل کرد هرچند شاید این عملکرد به نفع ادامه کار دولت نبود اما ایشان تلاش زیادی برای مشکلات استان داشت.

وی با بیان اینکه اقای پرویزی را نیز فرد مصمم یافتیم، بیان کرد: اینجا حرف های زیادی زده می‌شود که اقای وزیر دو دوست خود را به استان آورده حتما این به صلاحدید بوده اما این رفاقت هزینه دارد و خود شما باید توجه ویژه به استان داشته باشید.

رضایی با بیان اینکه در اواخر دوره اول ریاست جمهوری این تغییرات انتظارات زیادی ایجاد کرده است، بیان کرد: هرچند دولت در این سال‌ها با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو است اما استان در زیرساخت‌ها با مشکلات جدی رو به رو بوده و باید دولت توجه ویژه به ان داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این توجه ویژه صورت نگیرد در اینده نزدیک روستاها خالی شده و باید به جای روستاییان نیروهای امنیتی بگذاریم.