مشکلات مالی فدراسیون بسکتبال برای میزبانی مسابقات جوانان آسیا

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه رقابت های بسکتبال جوانان آسیا از ۳۱ تیرماه درتهران آغاز می شود، اظهارداشت: تا به امروز تیم هایی مانند بحرین، قطر، عربستان و امارات هیچ اعلام آمادگی برای شرکت در این رقابت ها نداشته اند اما علاوه ایران که میزبان است، حضور یازده تیم دیگر قطعی شده است.

وی با تاکید بر اینکه فدراسیون بسکتبال این روزها به شدت درگیر فراهم کردن مقدمات برگزاری این دوره از رقابت های جوانان آسیا است، ادامه داد: برگزاری این مسابقات هزینه سنگینی برای فدراسیون دارد. با لحاظ کردن که ۵۰۰ هزار دلاری که بابت میزبانی این رقابت ها و همچنین مسابقات فیبا چلنج باید به فیبا بپردازیم، برگزاری مسابقات جوانان آسیا بین سه تا چهار میلیارد تومان برای فدراسیون بار مالی دارد. تامین این هزینه، مشکل مالی بزرگی برای فدراسیون ایجاد کرده که البته در تلاش برای برطرف کردن آن هستیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: حق الزحمه کادر برگزاری مسابقات و از جمله داوران که باید به صورت دلاری پرداخت شود در کنار هزینه های مربوط به اسکان اعضای تیم های شرکت کننده، میزبانی از آنها و بسیاری از هزینه های جانبی دیگر، رقم بالایی را برای فدراسیون ایجاد کرده است. البته مسئولان مربوطه در وزارت ورزش کمک هایی داشته اند اما به هر حال هزینه میزبانی خیلی بالا است.

مشحون گفت: در این روزها که تیم ملی بسکتبال باید در رقابت های گزینشی المپیک شرکت کند، یکی از دغدغه های ما رایزنی برای جذب اسپانسر است تا با کمک آن بتوانیم بخشی از هزینه های میلیاردی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را تامین کنیم. قطعا بدون جذب اسپانسر ، تامین هزینه های برگزاری این رقابت ها راحت نخواهد بود.

رئیس فدراسیون بسکتبال یادآور شد: اگرچه هزینه های برگزاری مسابقات جوانان آسیا خیلی بالا است و فدراسیون هم برای تامین آن مشکل مالی دارد اما قطعا این رقابت ها را به بهترین شکل برگزار خواهیم کرد تا تیم ایران در خانه و با میزبانی شایسته بتواند سهمیه جهانی را کسب کند.

به گزارش مهر، ایران، چین تایپه، کره جنوبی، فیلیپین، چین، ژاپن، قزاقستان، تایلند، هند، عراق و لبنان دوازده تیم شرکت کننده درمسابقات بسکتبال جوانان آسیا هستند. این رقابت ها از ۳۱ تیمراه به میزبانی ایران آغاز شده و تا ۱۱ مردادماه ادامه خواهد داشت. در پایان این رقابت ها سه تیم صاحب سهمیه جهانی می شوند.