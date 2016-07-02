به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، دیار کریمان در بیست و هفتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید شاهد یک رخداد بسیار ارزشمند و شایسته در تاریخ خود بود که بی شک در سرلوحه تمدن این سرزمین به یاد می ماند و آیندگان قضاوت خواهند کرد که با انتخاب استان کرمان به عنوان سومین استان اقتصاد مقاومتی کشور، گام های بلندی در مسیر توسعه این استان برداشته شده است.

معاون اول رئیس جمهور که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور را به عهده دارد، عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب کرد و در این راستا اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان به وزیر کشور تفویض شده است.

وزیر کشور نیز به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی هر سه هفته یکبار به استان های اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان سفر می کند که در همین راستا این مقام مسئول روز شنبه به کرمان سفر خواهد کرد.

حضور در جلسه شورای اداری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، نشست با فعالان اقتصادی استان و شرکت در گفتگوی ویژه خبری از اهم برنامه های سفر دو روزه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استان کرمان خواهد بود.