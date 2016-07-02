شرط استفاده از مکمل ها برای ورزشکاران المپیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین رستگار با بیان اینکه هر کس بیش از نیاز بدنش مواد مغذی مصرف کرده باشد به هیچ عنوان نباید از مکمل ها استفاده کند اظهار داشت: در رابطه با مصرف مکمل تعیین مقدار مورد نیاز بدن به مواد مغذی توسط خود فرد عملی نیست و تنها افراد متخصص می توانند تعیین کنند که هر فردی به چه مقداری از ماده مغذی نیاز دارد.

وی ادامه داد: مدت زمان مصرف مکمل نیز محدود است به این معنا که صرفا تا زمانی معین که کمبود بدن جبران شود قابل استفاده است نه به صورت مادام العمر و این در حالیست که متاسفانه بسیاری از افراد در دوره های طولانی آنهم به صورت خودسرانه از مکمل ها استفاه می کنند.

رستگار با اشاره به اینکه برخی مکمل ها شامل مواد غیرطبیعی هستند که اگر مورد نیاز بدن نباشد ضررهای زیادی به آن وارد می کند درباره مکمل های ورزشی تصریح کرد: در بین تعداد بیشمارمکملهای غذایی که در بازار ایران وجود دارد تنها استفاده از تعداد محدودی از آنها برای ورزشکاران حرفه ای بی خطر و مجاز عنوان شده است این مکمل‌ها که شامل انواع قرص، ژل، محلول، پودر و ویتامین و پروتئین می باشد حتما باید به تائید سازمان غذا و دارو و به تبع آن فدراسیون پزشکی ورزشی رسیده باشد.

وی، استفاده از مکمل‏ در سطوح مختلف ورزشهای همگانی، قهرمانی، حرفه‎ای و حتی برای ورزشکاران المپیکی را مشروط به مشورت با پزشک و کارشناسان معتبر تغذیه، مجاز دانست و با تاکید بر اینکه برخی از مکمل‎های دارای مجوز نیز ممکن است برای ورزشکاران حرفه ای غیرمجاز باشد، خاطر نشان کرد: مصرف خودسرانه مکمل ها علاوه بر آسیب هایی که بر سلامت ورزشکارن حرفه ای وارد می آورد می تواند محرومیت هایی نیز برای آنها در بر داشته باشد که این موضوع قطعا نمی تواند زیبنده ورزش اخلاق مدار کشور ما باشد.