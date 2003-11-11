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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۲۱

دو خبركوتاه تجسمي

نمايشگاه عكس درفرهنگسراي جوان

خانه عكس فرهنگسراي جوان از بيستم تا بيست و نهم آبان ماه اقدام به برپايي يك نمايشگاه عكس گروهي مي كند .

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" خانه عكس جوان از اول مهر ماه فعاليت خود را تحت مسئوليت منوچهر مختاريان آغاز كرده است و برنامه هايي شامل آموزش عكاسي ، چاپ عكس سياه و سفيد و رنگي ، ظهور فيلم سفرهاي آموزشي و سياحتي ، برگزاري جشنواره ها و همايش ها و جلسات نقد و بررسي را در دستور كار خود دارد . در حال حاضر ثبت نام در اين  مركز محدوديت سني ندارد . گفتني است اين اولين نمايشگاه اين مركز است .

نمايشگاه آثار هنري بانوان

همزمان با فرارسيدن ماه مبارك رمضان نمايشگاهي از محصولات هنري بانوان سراسر ايران در فرهنگسراي بانو برپا شده است . در اين نمايشگاه بيش از 50 هنرمند در زمينه هاي هنري مختلف اعم از نقاشي روي پارچه ، سفال و زيور آلات آثار خود را به نمايش گذاشته اند .اين نمايشگاه تا 15 آذر همچنان داير خواهد بود . فرهنگسراي بانو در خيابان ولي عصر ، پارك ساعي ، كوي ساعي قرار دارد .

کد مطلب 37002

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