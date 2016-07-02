حجت الاسلام رضی جرگونی در گفتگو باخبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز گذشته یک دستگاه کامیونت با محموله قاچاق چوب طاق به مقصد تهران در پاسگاه مرکزی نیروی انتظامی بیارجمند دستگیر شد، ابراز داشت: مبداء این خودرو بردسکن اعلام شده و راننده قصد داشت تا با حمل این چوب ها به تهران بزرگ نیت مالی خود را عملی سازد که با هوشیاری ناجا این عمل صورت نگرفت.

وی افزود: مناطق کویری به دلیل خشکسالی نیازمند گونه های گیاهی هستند چرا که همین درختان اندک باعث جلوگیری از بیابانزایی می شوند لذا برخورد قاطع با متخلفان حوزه قاچاق چوب در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

رئیس دادگاه بیارجمند همچنین گفت: وجود پوشش گیاهی در راستای بیابانزدایی در بیارجمند و حاشیه کویر اهمیت بالایی دارد لذا از مردم می خواهیم تا با رعایت موارد زیست محیطی در بقای این گونه های گیاهی به مسئولان یاری رسانده و متخلفان این حوزه را به مراجع قضایی و انتظامی معرفی کنند.

جرگونی افزود: دستگاه قضا با متخلفان حوزه محیط زیست برخوردی قاطع دارد و راننده متخلف علاوه بر جرایم قضایی به پرداخت خسارت محیط زیست نیز محکوم خواهد شد.