افزايش 8.3 واحدي شاخص كل بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در پايان داد و ستدهاي روز دوسنبه بورس تهران شاخص كل 8.3 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزارو 226 واحد رسيد. شاخص تالار اصلي نيز 10.2 واحد افزايش يافت و رقم 9 هزارو 11 واحد را به خود ديد .

از سوي ديگر، شاخص تالار فرعي هم با 1.5 واحد افزايش همراه شد و رقم 9 هزارو 278 واحد را تجربه كرد. شاخص صنعت نيز 6.8 واحد رشد كرد و شاخص بازده نقدي و قيمت نيز 25.4 واحد افزايش يافت.

در مجموع داد و ستد هاي روز دوشنبه حدود 22 ميليون و 320 هزار سهم و حق به ارزش حدود 165 ميليارد و 270 ميليون ريال مبادله شد.

در معاملات روز دوشنبه سهام 143 شركت مورد مبادله قرار گرفت كه دراين ميان قيمت سهم 65 شركت با رشد مواجه شد و قيمت سهام 59 شركت كاهش يافت و قيمت سهام 19 شركت بدون تغيير قيمت باقي ماند.

بر اين اساس بيشترين افزايش قيمت در معاملات روز دوشنبه مربوط به حق تقدم شركت هاي كابلهاي مخابراتي شهيد قندي و حق تقدم سيمان شرق بود كه هر كدام با 4 درصد رشد همراه شدند و حق تقدم بانك اقتصاد نوين با 3.4 درصد افزايش در رده بعدي قرار گرفت.

بيشترين كاهش قيمت هم در معاملات روز دوشنبه مربوط به حق تقدم توسعه صنايع بهشهر بود كه 3.3 درصد افت داشت و لوله و تجهيزات سديد و ماشين آلات تراكتورسازي هر كدام با 2 درصد كاهش و فراوري مواد معدني ايران با 1.7 درصد كاهش در رده بعدي قرار گرفتند.

همچنين بيشترين ارزش معاملات در روز دوشنبه به تدتيب مربوط به شركت هاي باما، تراكتورسازي ايران و سرمايه گذاري مسكن و بيشترين حجم مبادلات نيز به ترتيب مربوط به سرمايه گذاري مسكن، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات و هپكو بوده است.