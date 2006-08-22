افزايش قيمت طلا وسكه

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار در معاملات روز دوشنبه به 139 هزار و 900ريال رسيد كه در نتيجه رشد1 هزار و300 ريالي را نشان مي دهد.
هر گرم طلاي 17 عيار نيز در معاملات روز دوشنبه به 131 هزار و 500ريال معامله شد و 1 هزار و 200 ريال افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد 20 هزار ريال افزايش يافت ويك ميليون و415 هزار ريال مبادله شد و قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم نيز 40 هزار ريال افزايش به يك ميليون و 640 هزار رسيد.
قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات روز دوشنبه به شرح زير است :
خريد فروش
سكه بهار آزادي طرح جديد 1395000 1415000
سكه بهار آزادي طرح قديم 1620000 1640000
نيم سكه 695000 715000
ربع سكه 355000 370000
همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :
خريد فروش
دلار 9193 9205 ريال
يورو 11724 11818 ريال
پوند 17381 17468 ريال
درهم امارات 2500 2509 ريال
نظر شما