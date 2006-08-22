  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

/ گزارش مهر از بازار طلا و ارز /

افزايش قيمت طلا وسكه

افزايش قيمت طلا وسكه

قيمت سكه بهار آزادي طرح جديد 2 هزار تومان افزايش يافت .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار در معاملات روز دوشنبه به 139 هزار و 900ريال رسيد كه  در نتيجه  رشد1 هزار و300 ريالي را نشان مي دهد.

هر گرم طلاي 17 عيار نيز  در معاملات روز دوشنبه  به 131 هزار و 500ريال معامله شد  و 1 هزار و 200 ريال افزايش يافت.

بر اساس اين گزارش،  قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد  20 هزار ريال افزايش يافت ويك ميليون و415  هزار ريال مبادله شد  و   قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم نيز 40 هزار ريال افزايش   به  يك ميليون و 640 هزار  رسيد.

قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات روز دوشنبه به شرح زير است :

                                                خريد                             فروش

سكه بهار آزادي طرح جديد            1395000                 1415000

سكه بهار آزادي طرح قديم           1620000                      1640000

نيم سكه                                   695000                        715000

ربع سكه                                355000                         370000

همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :

                                           خريد                                فروش

دلار                                    9193                             9205 ريال

يورو                                     11724                          11818 ريال

پوند                                     17381                             17468 ريال

درهم امارات                           2500                              2509 ريال

کد مطلب 370036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها