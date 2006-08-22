نمايشگاه تخصصي كتاب برگزار مي شود

به گزارش مهر، در اين نمايشگاه آثار راه يافته به جشنواره در زمينه هاي چاپ افست، فلكسو گرافي، روتوگراور ، سيلك اسكرين، ليتوگرافي،ساير عمليات چاپي و مديريت توليد كتاب به نمايش درخواهد آمد.

اين نمايشگاه از تاريخ پنجم تا يازدهم شهريور ماه در سالن اصلي تالار وحدت برپا مي شود و بازديد براي عموم آزاد است.

به گزارش ستاد خبري اين جشنواره، نمايشگاه كتابي نيز مقارن با ششمين جشنواره صنعت چاپ با همكاري دانشكده علمي كاربردي شماره 5 تهران و موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي به مدت هفت روز در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

در اين نمايشگاه تعدادي از آخرين كتاب هاي منتشر شده در حوزه چاپ كه در خارج از كشور منتشر شده و همچنين پايان نامه هاي مرتبط با اين صنعت به نمايش درمي آيد.

علاقه مندان مي توانند جهت بازديد از اين نمايشگاه هر روز از تاريخ پنجم لغايت يازدهم شهريورماه ساعت 9 الي 18 ديدن كنند.

مراسم پاياني ششمين جشنواره ملي صنعت چاپ يازدهم شهريورماه روز ملي صنعت چاپ در تالار وحدت برگزار خواهد شد.