نامزدهای بخش «تیتر و خبر» جشنواره مطبوعات کودک شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هیأت داوران بخش «تیتر» ۱۵۴۲ اثر رسیده به دبیرخانه را مورد بررسی قرار داد و پنج تیتر را به عنوان نامزد دریافت جایزه انتخاب کرد.

بر همین اساس، نوشین بابازاده برای تیتر «من ژست می‌گیرم تو عکس بگیر» و بهاره جلالوند برای تیتر «دختری که با یک پا به سمت موفقیت می‌دود» هر دو از نشریه همشهری بچه‌ها، نیلوفر نیک‌بنیاد برای تیتر «من یک پدربزرگ دوازده ساله‌ام!» از نشریه کوله‌پشتی، میثم اکبرزاده برای تیتر «آقای کلاه‌قرمزی، پسرخاله باش!» ‌از نشریه پیشگامان و عباس تربن برای تیتر «حکایت هم‌چنان چاقی» از نشریه دوچرخه به عنوان نامزدهای دریافت بخش تیتر معرفی شدند.

هیأت داوران بخش «خبر» نیز از میان ۱۴۶۵ اثر که داوری شد پنج اثر جواد مهجور برای خبر «معلم فداکار» از نشریه پوپک، نسترن فتحی برای خبر «انیشتن و فراتر از آن» از نشریه کوله‌پشتی، فریبا خانی برای خبر «دیوار ۴۷، دیواری برای فرشته‌ها» و آیدا ابوترابی برای خبر «این نوجوان، برنده‌ی نوبل» هر دو از نشریه دوچرخه و زهرا زارعی سمنگان برای خبر «پادشاهی که با اسکایپ مملکت‌داری می‌کند» از نشریه‌ انتظار نوجوان، نامزد دریافت جایزه شدند.

آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره در ۱۰ بخش «تیتر و خبر»، «سرمقاله، مقاله و یادداشت»، «گفت‌وگو»، «گزارش»، «داستان»، «شعر»، «عکس»، «گرافیک مطبوعاتی»، «آثار مخاطبان» و «انتخاب نشریه برتر از نگاه مخاطبان» مورد بررسی هیأت داوران قرار گرفت.

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان در مراسمی روز ۲۸ تیر در تهران جوایز خود را دریافت می‌کنند.