ترحمي رئيس هيات مديره انجمن كاركنان فني خانه تئاتر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي خانه تئاتر اعلام كرد همچنين در اين جلسه ضمن انجام مراتب تغيير و تحولات رسمي هيات مديره قديم و جديد، درباره برخي موارد اداري مرتبط با انجمن و نيز تهيه و انتشار خبرنامه داخلي و حضور مستمر و علمي در ماهنامه داخلي خانه تئاتر بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

در جريان مجمع عمومي انتخابات هيات مديره انجمن كاركنان فني هنري خانه تئاتر كه چندي پيش برگزار شد، امير ترحمي، بابك شاه عليزادگان، پرويز آخوندزاده، كيانوش نايب آقا و رحمت حسيني به عنوان اعضا اصلي، محمد صادقي علي آبادي و جمشيد اكبرزاده رضايي به عنوان اعضا علي البدل و محمد رشوند و مجتبي گيويان به عنوان بازرسان اصلي و علي البدل اين انجمن انتخاب شدند.