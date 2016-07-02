انعقاد قرارداد مطالعات طراحی شهرمحور خیابان دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا صادق زاده با اشاره به برخی بی نظمی ها که در سطح منظر این محور مهم شهری وجود داشت، اظهار کرد: در سال های گذشته مناطق ۸ و ۱۳ مشاوری را انتخاب کرده تا بر اساس بافت و شرایط خیابان ، بلوک به بلوک اقدام به طراحی خیابان می کرد اما با توقف این پروژه معاونت معماری و شهرسازی وارد عمل شد و طراحی شهری نما و منظر محور دماوند بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته در خصوص وضعیت نما در خیابان دماوند آسیب شناسی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: پیش از این ضوابط و الگوی نما برای جداره هایی که در حال تغییر عمده بودند ، یا نیاز به عقب نشینی داشته و در برخی موارد برای اجرای پروژه ای تغییر می کردند ، مشخص شده بود اما در راستای کمیته نما، معاونت معماری و شهرسازی گامی جدید در این حوزه برداشته است.

صادق زاده خاطر نشان کرد: پروژه جدید طراحی شهری محور دماوند به همه عوامل طراحی در خیابان از نظر کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی به طور کامل مورد توجه قرار می دهد.