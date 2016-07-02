به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی با عنوان اینکه یکی از شاخص های رشد کیفی دانشگاه، جذب عضو هیات علمی با رتبه علمی بالاتر و دانش آموختگانی است که از دانشگاه های معتبر فارغ التحصیل شده اند، اظهار داشت: موضوع جذب دانش آموختگان با سطح تحصیلات دکتری با توجه به این شاخص و از اواخر سال ۹۲ در دستور کار قرار گرفت و دانشگاه ترمیم هرم هیات علمی را جزو برنامه های مهم خود قرار داد.

وی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور به لحاظ رشد کمی در وضعیت قابل قبولی است و در جهت اجرای برنامه های رشد کیفی گام برمی دارد، اظهار داشت: آن دسته از افرادی که طی سال های ۸۵ الی ۹۲ با وضعیت پیمانی مشروط به عنوان عضو علمی جذب شده اند و سطح تحصیلات آنها فوق لیسانس است، می توانند در تبدیل وضعیت خود به پیمانی قطعی بسیار نقش آفرین باشند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: هیات امنای دانشگاه در مسیر کیفی سازی با تمدید فرصت، امکان شناسایی آن دسته از اعضای علمی که می توانند به عنوان عضو علمی در این دانشگاه ادامه خدمت دهند را فراهم آورده است.

وی یادآور شد: دانشگاه پیام نور اراده مسلّمی بر تبدیل وضعیت کسانی خواهد داشت که دانش آموخته مقطع دکتری از دانشگاه های معتبر هستند و در این مسیر از دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد که با اهتمام خود در مقاطع بالاتر پذیرفته شده اند، حمایت خواهد کرد.

فراهانی تاکید کرد: انتظار بر این است که اعضای علمی پیمانی مشروط از فرصت های داده شده توسط هیات امنا در جهت تکمیل کارنامه پژوهشی و تکمیل و تسریع در فرآیند دانش آموختگی خود در مقطع دکتری، حسن استفاده را ببرند.

وی افزود: آنچه مسلم است، یکی از دغدغه های مهم این معاونت این است که افرادی که به عنوان عضو علمی در وضعیت پیمانی مشروط در سنوات گذشته استخدام شده اند و از معیارهای علمی قابل قبول برخوردار بوده اند و یا طی سنوات گذشته به این معیارها دست یافته اند، بتوانند به عنوان عضو علمی پیمانی قطعی همکاری خود را ادامه دهند.