جشنواره بانوی پاکی ها در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاءالدین ملک‌حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره ۲۱ تیرماه سال جاری همزمان با روز حجاب و عفاف برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در این جشنواره راهکارهای عملی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مورد بررسی قرار می گیرند.

ملک حسینی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره در یاسوج رسیده است.

وی بیان داشت: در این جشنواره دانش آموزان و فرهنگیان در بخشهای مختلفی همچون نقاشی، عکاسی، مقاله و شعر شرکت می کنند.

ملک حسینی افزود: از میان آثار رسیده به این جشنواره ۲۱ اثر برگزیده معرفی و نفرات برتر تجلیل می شوند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف تاکنون برنامه‌های آموزشی مختلفی در آموزش و پرورش برگزار شده است.

ملک حسینی افزود: این جشنواره نیز در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در استان برگزار می شود.