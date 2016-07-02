به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم فوتبال آرژانتین هفته گذشته پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابتهای کوپا آمه‌ریکا از فوتبال ملی خداحافظی کرد.

«کارلوس ته‌وس» که در حال حاضر در عضویت تیم فوتبال بوکاجونیورز است در این خصوص حق را به لیونل مسی داده است.

وی گفت: وضعیت فدراسیون فوتبال آرژانتین واقعا آشفته است. لئو می دید که پشت بازیکنان تیم ملی می شکند و می دید که فدراسیون برای آنها اهمیتی قائل نیست.

ته‌وس ادامه داد: ما باید خودمان را جای بازیکنان بگذاریم. مسی خسته است و این طبیعی است. من هم چند بار از تیم ملی خسته شدم. ما باید به او زمان بدهیم. بی تردید فوتبال آرژانتین به این بازیکن نیاز دارد.

وی در پایان گفت: پس از چند بازی و زمانی که فدراسیون فوتبال آرژانتین سر و سامان بگیرد شاید حضور در تیم ملی بتواند مسی را وسوسه کند. ما منتظر او هستیم.