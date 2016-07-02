جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال، بیش از ۲۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۱۳۶ دلار، از طریق گمرک خراسان شمالی صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازلحاظ وزن ۳۳۸ درصد و ازلحاظ ارزش دلاری نیز ۱۰۵ درصد، رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت انواع کالاهای صنعتی و غذایی از گمرک خراسان شمالی صادرشده، افزود: عمده کالاهای صادرشده از گمرک خراسان‌شمالی در این مدت شامل کود اوره، کریستال ملامین، مقاطع فولادی، پلاستیک جات، سیمان، لوله پلاستیکی، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی، ماشی قالب‌گیری و سایر اقلام دیگر بوده است.

مدیر گمرک خراسان‌ شمالی تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی از استان به کشورهای ترکمنستان، عراق، ترکیه و ایتالیا صادرشده است.

جعفری گفت: طی مدت‌زمان یادشده واردات کالا توسط این گمرک به میزان دو هزار تن کالا به ارزش پنج میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۹۰ دلار بوده که ۷۷ درصد در میزان ارزش کالا و چهار درصد ازنظر وزنی رشد داشته است.

وی اظهار داشت: اغلب کالاهای وارداتی در این مدت شامل برنج خوراکی، نیکل، چراغ سیالیتیک و لوازم روشنایی بوده که از کشورهایی همچون چین، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان و روسیه به خراسان شمالی واردشده است.