مبارزه با قاچاق کالا در راستای تقویت تولید داخل تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی پیش از ظهر شنبه در دیدار با اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخل، ابراز داشت: قاچاق کالا می تواند ضربات مهلکی را بر پیکر تولید داخلی وارد کند لذا مقابله با آن از اوجب واجبات و تکلیف شرعی برعهده مسئولان ذی ربط است.

وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا تاکید داشته اند، افزود: منویات معظم له باید مورد تاکید مقامات استانی قرار گیرد تا بتوانیم در مبارزه با قاپاق کالا و ارز موفق عمل کنیم لذا به عقیده بنده یکی از رسالت ها و وظایف خطیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان می بایست بازخوانی منویات و دستورات ایشان باشد.

اقتصاد مقاومتی راه مقابله با قاچاق

امام جمعه سمنان با بیان اینکه راهکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز باید با برنامه ای مدون احصاء و تبیین شود، گفت: استخراج نکات مورد نیاز از سخنان مقام معظم رهبری می تواند در این زمینه راهگشای مسئولان ما در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به مفاد ۱۰ماده ای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بیان داشت: یکی از بخش های اصلی مبارزه با قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی است که در پناه آن می توانیم شاهد رشد تولید داخلی و کاهش قاچاق و مبادلات خارج از سیستم باشیم لذا امیدواریم با توجه به رهنمودهای معظم له در سخنان نوروزی در جمع مردم مشهد، بتوانیم در این راه موفق عمل کنیم.

وی در خاتمه ضمن گرامیداشت یاد و خاطر مرحوم آیت الله خزعلی و واعظ طبسی برای ایشان طلب مغفرت کرد و ابراز داشت: این دو بزرگوار به تعبیر مقام معظم رهبری تا پایان عمر در خدمت انقلاب اسلامی بودند و رنگ عوض نکردند لذا الگو گیری از این بزرگواران می تواند چراغ راهی برای انقلابی عمل کردن و انقلابی ماندن ما باشد.