خبرگزاری مهر-گروه سیاست، سینا سنجری: سالگرد جنایت آمریکا و ایادی داخلی آن در بمب گذاری حزب جمهوری و نیز سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس، بعنوان هفته افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده و همزمان با آن، شهرداری تهران در اقدامی قابل تقدیر بیلبوردهایی را با همین مضمون در نقاط مختلف شهر نصب کرد که گویا این کار به مذاق عده ای خوش نیامده است.

«در آمریکا از هر ۵ نوزاد ۲ نوزاد بصورت نامشروع متولد می‌شود» و «از هر ۱۱۰ شهروند آمریکایی یک نفر در زندان است» از جمله عناوین بیلبوردهایی است که در هفته گذشته در سطح شهر تهران توسط شهرداری نصب شده است. همچنین مجموعه پوسترهایی با تصویری از «دلار» نیز که به هزینه دولت آمریکا برای خلق جنایت در ایران و ۱۷ هزار شهید ترور اشاره دارد در سطح شهر به نمایش درآمده است.

این پوسترها و بیلبوردها، که توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی طراحی شده است، بگونه ای مورد انتقاد و تمسخر عده‌ای در برخی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که گویی آنها وکلای مدافع و سینه چاکان سیاست‌های آمریکا هستند و هرگونه نقدی نسبت به ایالات متحده باعث تکدر خاطرشان می‌شود.

اما تاسف عمیق تر آنجاست که روزنامه دولتی ایران در شماره امروز(شنبه ۱۲ تیرماه) خود در قامت یک مدافع حریم سیاست‌های آمریکا، طی گزارشی مبسوط به اعتراضات برخی دلواپسان آمریکا نسبت به اقدام شهرداری تهران پرداخت و نوشت: «کاربران فضای مجازی با هشتگ "شعار پیشنهادی برای بیلبوردهای شهرداری تهران" موجی از انتقادات را نسبت به عملکرد شهرداری تهران و وضعیت آسیب‌های اجتماعی همرسانی کردند، اعتراضات پررنگ به شهرداری شهری که ۱۵ هزار کارتن‌خواب و بیشتر از چندهزار کودک‌کار دارد و معتادان متجاهرش چهره شهر را از ریخت انداخته‌اند، آیا بهتر نبود بودجه نصب چنین بیلبوردهایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و همین کودکان کار یا برای جلب توجه به آسیب‌های فزاینده اجتماعی و هشدار به خانواده‌ها صرف می‌شد؟»

البته قلم به دستان روزنامه دولت، گویا دو ماه پیش که شهرداری تهران، تمامی تابلوهای خود را تبدیل به نگارخانه ای برای عمدتا آثار کلاسیک غربی کرد، نمی دانست که می توان هزینه چنین کاری را که ترویج آثار غربی بود، صرف رفع آسیب های اجتماعی تهران کرد و لب به اعتراض باز نکرد.

از سوی دیگر برخی کانال‌های منتسب به جریان اصلاحات طی مطالبی که با عنوان «دلواپسی شهردار تهران برای مردم مظلوم آمریکا» منتشر کردند به تمسخر این پوسترها پرداختند و به نوعی نصب این پوسترها را با نگاهی سیاس و جناحی تفسیر کردند.

مواضع و هجمه‌های این عده به شهرداری تهران به دلیل نصب برخی بیلبوردهای ضدآمریکایی مسبوق به سابقه بوده است. سال ۹۲ که شهرداری تهران بیلبوردهای «صداقت آمریکایی» را هم در شهر نصب کرد، حامیان دولت و رسانه‌های اصلاح طلب این اقدام شهرداری در انتقاد به دروغگویی آمریکایی‌ها را محکوم و این اقدام را چوب لای چرخ مذاکرات هسته ای تعبیر کردند.

اواسط سال ۹۴ نیز بیلبورد بزرگی در میدان ولی عصر(عج) تهران با عنوان «داستان یک پرچم» نصب شد که برگرفته از یک عکس تاریخی از برافراشتن پرچم آمریکا در «ایوو جیمای ژاپن» بود. این عکس تاریخی در ۲۳ فوریه ۱۹۴۵ توسط جو روزنتال گرفته شده است و به پنج سرباز و یک پزشک جنگی شاغل در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شود که بر فراز تپه سوریباچی در نبرد ایوو جیما در جنگ جهانی دوم ایستاده اند و درواقع این جزیره ژاپنی را اشغال کرده و پرچم آمریکا را در آن برافراشته اند.

افراد حاضر در عکس «داستان یک پرچم» از اقوام و ملیت‌های مختلف هستند و کسانی که با نگاه به جنایات آمریکا و ایادی آن در نقاط مختلف دنیا در عکس جای‌گذاری شده اند شامل ملت مظلوم فلسطین، کودکان فلسطینی، جمال و محمد الدوره، مرد و زن افغان و عراقی، سرخپوست، سیاه پوست، سرباز ویتنامی، کودک سوری، مرد و کودک قربانی بمب شیمیایی در حلبچه و حاجیانی از فاجعه ی اخیر منا می‌شوند.

این بیلبورد ضدآمریکایی نیز همانند پوسترهای دیگر، کام حامیان دولت و اصلاح‌طلبان را تلخ کرد و باعث هجمه های رسانه‌ای آنها به شهرداری تهران شد.

اما آنچه در این میان از اعتراض اصلاح‌طلبان و حامیان دولت نسبت به نصب اینگونه بیلبوردها می‌توان فهمید، تنها زاویه و اختلاف سیاسی آنها با شخص شهردار تهران و نگرانی‌شان نسبت به احتمال کاندیداتوری و رقابت وی با روحانی در انتخابات ۹۶ نیست بلکه اساس مخالفت آنها با پوسترهای ضدآمریکایی به نوع مبانی فکری این جریان در قبال استکبار و مواجهه با آمریکا برمی‌گردد و هر نهاد و شخص دیگری غیر از شهرداری تهران و شخص محمدباقر قالیباف متولی انتشار و نصب این بیلبوردها شود، در سیبل مدافعان حریم سیاست‌های آمریکا قرار می‌گیرد و محکوم خواهد شد.