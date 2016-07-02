به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت تالاب آق گل ملایر افزود: در خصوص تالاب آق گل، قصور همگانی اتفاق افتاده است و حتی این قصور از سوی ساکنان و اهالی منطقه نیز با توجه به برداشت مستقیم آب از تالاب و همکاری نکردن برای مسدود کردن کانال های برداشت آب، وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد از مساحت تالاب آق گل در استان همدان و ۳۵ درصد در استان مرکزی واقع شده است، بیان کرد: این تالاب در مالکیت استان همدان است که با ۸۴۳ هکتار بزرگترین تالاب طبیعی استان بوده و پذیرای ۴۶ گونه پرندگان آبزی و کنار آبزی در هنگام آبگیری است.

وی اظهار داشت: از ۲۶۰ حلقه چاه موجود در مناطق پیرامونی تالاب، حدود ۱۰ درصد در حوزه استان همدان واقع شده که ۴۰ درصد آن غیر مجاز است.

وی ادامه داد: آبگیری این تالاب فصلی از طریق نزولات جوی، سرریز رودخانه های قره چای و شراء از اواخر آبان ماه تا اواسط خرداد انجام می گیرد و آق گل از سال ۸۸، منطقه شکار ممنوع است.

محمدی به معضلات تالاب آق گل اشاره کرد و گفت: چرای بی رویه در اطراف تالاب، تبدیل اراضی تالاب به زمین های زراعی، شکار غیر مجاز، خشکسالی، عدم تخصیص حق آبه اکولوژیکی از سال ۸۸، زه کشی و برداشت آب از تالاب از مشکلاتی است که گریبانگیر آق گل شده است.

وی عنوان: ۷۵۷ میلیون متر مکعب افت مخزن در ۱۰ سال گذشته در تالاب آق گل اتفاق افتاده است که با ادامه روند کنونی تا ۱۳ سال آینده با یک تالاب کاملا خشک مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ۲ میلیون متر مکعب حق آبه آق گل از رودخانه شراء است که اختصاص نمی یابد، افزود: تغییر الگوی کشت، نظارت بر میزان برداشت آب چاه های اطراف تالاب، جلوگیری از فعالیت چاه های غیر مجاز تسریع در پیگیری پروانه ها و ارتقای فرهنگ زیست محیطی مردم محلی از فعالیت هایی است که می توان در استان همدان برای جلوگیری از بروز بحران ناشی از خشک شدن آق گل انجام داد.