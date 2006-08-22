اولين شاكي پرونده انفال در دادگاه حاضر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، مرحله اول از دومين جلسه دادگاه محاكمه ديكتاتورسابق عراق و 6 متهم كشتار انفال امروز با فضايي آرام بين متهمان ، وكلا و قاضي ودادستان ها برگزارشد و مانند جلسه روزگذشته با درگيري هاي لفظي بين دادستان كل و وكلا و همچنين بين دادستان با "صدام" نبود.

درجلسه امروز همه حاضرين در دادگاه به اظهارات شاكي اول پرونده انفال گوش دادند. "علي الشيخ مصطفي" در اظهارات خود درمورد بمباران شيميايي "صدام" به روستايشان كه موجب آن شد تا ساكنان روستا موقتا بينايي خود را ازدست بدهند و همچنين درمورد دستگيري شان، سخن گفت.

شاكي اول پرونده انفال در ادامه افزود: درعصر يكي از روزهاي 1987 او به همراه جمعي از ساكنان روستايش كه به همراه گله گوسفندانشان از مراتع باز مي گشتند، هدف حمله هواپيماي ارتش حزب بعث قرار گرفتند.

"علي شيخ مصطفي" كه به زبان كردي سخن مي گفت، بيان كرد: "آنان پس از اينكه سوزشي را درچشماهايشان احساس كردند، موقتا بينايي خود را از دست دادند و همچنين آنها بعد از ديدن هواپيماهاي عراقي كه روستايشان را بمباران كردند و بعد از پرتاب بمب هم صدايي قوي از آنها شنيده نشد، بويي شبيه به بوي سيب گنديده يا سيم استشمام كردند ".

وي درادامه افزود: "من به همراه ديگر افراد روستايمان در شقلاوه در كردستان عراق دستگير شديم و از زن و فرزندانمان جدا شديم و بعد از شناسايي كاملمان ما را در منازلي در ديگر مناطق تقسيم كردند.

اولين شاكي پرونده انفال در ادامه اظهارات خود، افزود: نظاميان عراقي بارها روستاهايمان را با بمب هاي خوشه اي بمباران كردند.

"علي شيخ مصطفي" اولين شاكي پرونده انفال است كه نزديك به يكهزار و صد شاكي و شاهد وهمچنين 8 تن اسناد و مدارك دارد.

در ادامه جلسه امروز همچنين "سلطان هاشم " وزير سابق دفاع عراق نيز به ايراد سخن پرداخت. وي با بيان اين مطلب كه ارتش عراق با نيروهاي پيشمرگه و ارتش ايران مي جنگيد، مدعي شد: درآن زمان گزارشي از دولت عراق به دستش رسيد كه حاكي از طرح ونقشه ايران براي گرفتن مناطق كردستان عراق با هدف ضربه زدن به دو سد دربندخان و دوكان بود و اينكه ايران درنظر داشت با اين اقدام بغداد و مناطق جنوبي را در آب فروببرد.

"سلطان هاشم" كه دراين جنگ وزيردفاع صدام بود، همچنين ادعا كرد: آنان در جنگ با كردها بيگناهان را هدف قرار نمي دادند. وي دراين اظهارات به كشتار زنان و كودكان كه گورهاي دسته جمعي آنان نيز كشف شد ، هيچ اشاره اي نكرد.

7 تن از مقامات سابق حزب بعث متهم به كشتار بيش از 100 هزار نفر از كردها با استفاده از گازهاي سمي هستند.

يكي از اين متهمان "علي حسن مجيد" معروف به علي شيميايي است كه وي متهم به دستور استفاده از اين گازها عليه كردهاي عراق است.

ديگر متهمان اين دادگاه متهم به جنايت هاي جنگي و ضد بشري در ماه هاي اوت و فوريه سال 1988 در قضيه انفال هستند. همچنانكه صدام و علي حسن مجيد علاوه بر اين اتهامات، به بدترين اتهامات يعني كشتار دست جمعي در روستاي سيوسنان نيز متهم هستند. به طوري كه نيروهاي صدام به ساكنان اين روستا دستور دادند تا از منازلشان خارج شوند و بعد ، همه آنها را به رگبار گرفتند.

"صابرعبدالعزيز الدوري" عضو رهبر منطقه اي حزب بعث ، "طاهر توفيق العاني" عضو رهبري منطقه اي حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائي" وزيردفاع سابق و فرمانده عملي حمله انفال، "حسين رشيد التكريتي" عضو فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، "فرحان مطلك الجبوري" رئيس اطلاعات نظامي مناطق شرقي عراق ديگر متهمان پرونده انفال هستند.