به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در جلسه ائمه جمعه استان قزوین که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین برگزار شد، با تأکید بر تشکیل قرارگاه معنوی، بصیرتی، فرهنگی، ایمانی و تقوایی که مورد تأکید رهبری قرار دارد، اظهار کرد: پرداختنِ کلیشه‌ای و عادتی به فرمایشات رهبری رویکردی غلط و اشتباه است.

وی تصریح کرد: در خطبه‌ها نیز نباید رویکردی کلیشه‌ای داشته باشیم، بلکه باید بر اساس آن چه که خودمان با عقل و منطق به آن رسیده‌ایم را بازگو کنیم و برای مردم تشریح و تبیین نماییم.

امام‌جمعه قزوین بیان کرد: نباید مناسبت‌هایی که دغدغه ما نشده و فکر ما را تاکنون درگیر خود نکرده را در خطبه‌ها بیان کنیم زیرا اگر با این شیوه مناسبت‌ها را بیان کنیم، آن‌گونه که باید اثرگذار نخواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین به بیان برخی از ابعاد تشکیل قرارگاه نماز جمعه پرداخت و خاطرنشان کرد: یکسری از کارهایی که ائمه جمعه تاکنون انجام داده‌اند، همان کارهای قرارگاهی بوده اما اگر عمکردهای‌مان را با معیارهای مورد نظر رهبری مقایسه کنیم هر کدام از ما نمره متفاوتی خواهد داشت.

وی گفت: باید با هم افزایی، هم اندیشی و کمک به یکدیگر کاری کنیم که نمره کارهای قرارگاهی، فرهنگی و معنوی همه ما، نمره خوبی باشد و کاستی‌هایی که در مسیر تحقق قرارگاه در هر منطقه‌ای وجود دارد، برداشته شود.

امام‌جمعه قزوین اظهار کرد: گاهی برخی از مناطق ظرفیت پذیرش قرارگاه را آن‌گونه که مورد تأکید رهبری قرار دارد را ندارند، اما نباید با سیاه نمایی بگوییم که چون در فلان منطقه تشکیل قرارگاه امکان پذیر نیست، در سایر مناطق هم شرایط تشکیل قرارگاه وجود ندارد.

وی اذعان کرد: تشکیل قرارگاه نیازمند انگیزه درونی از سوی ائمه جمعه است و خوشبختانه اکثر ائمه جمعه استان قزوین این آمادگی و انگیزه را دارند، منتها برای رسیدن به این هدف باید با دغدغه های رهبری زندگی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: امروز موضوع فتنه و نفوذ از جدی‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است و اگر می‌خواهیم با دغدغه‌های رهبری زندگی کنیم باید به این معانی به صورت جدی توجه نماییم و آن‌ها را دغدغه خود قرار دهیم.

آیت‌الله عابدینی اضافه کرد: این بصیرت است که موجب می‌شود که درک کنیم که رهبری امروز از ما چه انتظاری دارند و در خطبه‌ها باید چه مسائلی را طرح و بر روی آن‌ها تأکید کنیم.

وی در پایان گفت: موضوع فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق واقعیت‌هایی هستند که استان ما را رنج می‌دهد و باید مورد توجه ائمه جمعه قرار گیرند.