کتاب «ویتگنشتاین نظریه و هنر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ویتگنشتاین نظریه و هنر» حاوی مجموعه مقالاتی در نقد دیدگاه ‌های ویتگنشتاین است. ویراستاران با هدف عرضۀ اصول فلسفۀ متأخر ویتگنشتاین به طیف گسترده ‌ای از مخاطبان و با نگرشی بینارشته‌ای در حوزه‌ های مطالعات ادبیات، هنر و فرهنگ دست به گزینش این مقالات زده ‌اند.

به‌ علاوه، تأثیرات ضمنی دیدگاه های تازه ‌تر ویتگنشتاین در نظریه ‌های خاصی که عموماً در این حوزه‌ ها به‌کار گرفته می‌ شوند، و همچنین خود مفهوم نظریه، در دایرۀ توجه قرار گرفته‌ اند. در این کتاب آثار آن‌ دسته از فیلسوفان و پژوهشگران در رشته‌ های مختلف هنر گرد آمده ‌اند که به ‌نوعی تحت ‌تأثیر اندیشه‌ های جدیدتر ویتگنشتاین بوده ‌اند.

این کتاب به قلم ریچارد آلن، ملکم تروی و ترجمه فرزان سجودی به رشته تحریر در آمده و توسط انتشارات متن (فرهنگستان هنر) در ۴۹۴ صفحه و به قیمت ۹ هزار تومان توسط انتشارات متن (فرهنگستان هنر) منتشر شده است.