صعود تیم دانشگاه امیرکبیر در مسابقه ربوکاپ آلمان ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۶ در کشور آلمان که از روز ۱۰ تیر ماه سال جاری در شهر لایپزیگ کشور آلمان در حال برگزاری است، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سه تیم ربات های شبیه ساز امداد و نجات، انسان نمای سایز نوجوان و فوتبالیست سایز کوچک حضور دارد که در پایان روز دوم این رقابت ها توانستند با پشت سرگذاشتن رقبای خود به مرحله بعد صعود کنند.

در این مسابقات تیم ربات های شبیه ساز امداد و نجات موفق شد با برتری برابر همه رقبای خود به مقام به مرحله دوم راه پیدا کند. در رقابت های لیگ ربات های انسان نمای سایز نوجوان، تیم دانشگاه صنعنی امیرکبیر موفق شد تا با پشت سر نهادن رقابت های مقدماتی، به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرده و در این مرحله و در روز سوم مسابقات به دیدار تیم قهرمان دوره های قبل یعنی آلمان برود.

همچنین تیم ربات های فوتبالیست سایز کوچک دانشگاه نیز توانست با پشت سرگذاشتن رقبای خود از کشورهای ژاپن و کلمبیا به عنوان تیم نخست به مرحله یک چهارم این رقابت ها صعود کرده و منتظر بازی خود در این مرحله باشد.

بیستمین دوره مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۶ با حضور بیش از ۲۰۰ تیم از دانشگاه‌ها و مدارس و آموزشگاه‌های مختلف از ۴۵ کشور دنیا آغاز به کار کرد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سه تیم در لیگ ربات های شبیه ساز امداد و نجات، ربات های فوتبالیست سایز کوچک و ربات های انسان نما شرکت کرده است.