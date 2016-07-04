۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۹:۴۶

محسن چگینی به مهر گفت:

آخرین خبرها از اکران فیلم پیمان قاسمخانی/ «خوب، بد، جلف» در ارشاد

به گفته تهیه کننده فیلم «خوب، بد، جلف»، این فیلم به کارگردانی پیمان قاسم خانی بعد از دهه اول محرم اکران می شود.

محسن چگینی تهیه کننده فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی به خبرنگار مهر گفت: مدتی است برای دریافت پروانه نمایش این اثر سینمایی اقدام کرده ایم و با توجه به اینکه شورای پروانه نمایش این فیلم را دیده اند، فکر می کنم که طی دو هفته آینده پروانه نمایش «خوب، بد، جلف» صادر می شود.

وی ادامه داد: فکر می کنم با توجه به برنامه ریزی اکران، «خوب، بد، جلف» مهر ماه و بعد از دهه اول محرم در سینماهای کشور اکران می شود.

حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی، سام درخشانی، ویشکا آسایش، بیژن امکانیان، نیوشا ضیغمی، رضا رویگری، آزاده صمدی، نسیم ادبی، رضا کریمی، امیرمهدی ژوله و... بازیگران «خوب، بد، جلف» هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «یک کارگردان هنری سینما از طرف تهیه کننده‌اش تحت فشار است تا از دو بازیگر تجاری برای بازی در نقش‌های اصلی فیلمش استفاده کند. از نظر کارگردان آن‌ها بدترین انتخاب‌های ممکن هستند، اما اگر می‌خواهد که فیلم را بسازد مجبور است در مدت کوتاهی آن‌ها را به نقش‌هایشان نزدیک کند و این کار آسانی نیست.»

