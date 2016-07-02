به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز که ظهر شنبه در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: توافق نامه ای میان استانداری البرز، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری به منظور ایجاد شهر دانایی در استان البرز منعقد شده است.

وی با بیان اینکه این شهر در منطقه باغستان کرج تشکیل می شود، افزود: مختصات این امر به طور کامل حاصل نشده و در حد مطالعه و بررسی قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری برای تحقق این مهم اعتباری را در نظر گرفته اند.

حمیدی با تاکید بر اینکه امید است بتوان در این شهر اقدامات هوشمند و فناورانه انجام داد، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در منطقه گرمدره (سایت امام سجاد(ع)) کریدور فناوری اطلاعات را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه زیرساخت های این منطقه ایجاد شده است و مشکلی در این باره وجود ندارد، گفت: منطقه ویژه پارک فناوری اطلاعات در این منطقه ایجاد می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گفت: برای سرمایه گذران خطر پذیر و فرشتگان کسب و کار در کشور ما آئین و نامه و قوانینی وجود ندارد.

در ادامه عبادالله کامکار معاون استاندار البرز خاطرنشان کرد: باید بخشی نگری را در حوزه های مختلف کنار گذاشت، از طرفی باید به این نکته اذعان داشت خوشبختانه شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است.