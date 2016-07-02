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۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز:

وزارت ارتباطات در استان البرز کریدور فناوری اطلاعات احداث می‌کند

وزارت ارتباطات در استان البرز کریدور فناوری اطلاعات احداث می‌کند

کرج - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گفت: وزارت ارتباطات در منطقه گرمدره سایت امام سجاد(ع) کریدور فناوری اطلاعات احداث می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز که ظهر شنبه در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: توافق نامه ای میان استانداری البرز، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری به منظور ایجاد شهر دانایی در استان البرز منعقد شده است.

وی با بیان اینکه این شهر در منطقه باغستان کرج تشکیل می شود، افزود: مختصات این امر به طور کامل حاصل نشده و در حد مطالعه و بررسی قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری برای تحقق این مهم اعتباری را در نظر گرفته اند.

حمیدی با تاکید بر اینکه امید است بتوان در این شهر اقدامات هوشمند و فناورانه انجام داد، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در منطقه گرمدره (سایت امام سجاد(ع)) کریدور فناوری اطلاعات را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه زیرساخت های این منطقه ایجاد شده است و مشکلی در این باره وجود ندارد، گفت: منطقه ویژه پارک فناوری اطلاعات در این منطقه ایجاد می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز  گفت: برای سرمایه گذران خطر پذیر و فرشتگان کسب و کار در کشور ما آئین و نامه و قوانینی وجود ندارد.

در ادامه عبادالله کامکار معاون استاندار البرز خاطرنشان کرد: باید بخشی نگری را در حوزه های مختلف کنار گذاشت، از طرفی باید به این نکته اذعان داشت خوشبختانه شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است.

کد مطلب 3700711

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