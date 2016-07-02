وزیر کشور از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر شنبه در اولین برنامه سفر خود به استان کرمان از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان بازدید کرد.

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۱ در بخش خصوصی و توسط شرکت هلدینگ میدکو شروع به کار کرد. مجتمع کارخانجات بوتیای ایرانیان در زمینی به مساحت ۴۵۱ هکتار در استان کرمان و در ۲۷ کیلومتری شهرستان کرمان قرار دارد.

حجم سرمایه گذاری در این مجموعه حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال بوده و میزان اشتغالزایی ناشی از این طرح به صورت مستقیم دو هزار نفر و غیرمستقیم ۲۰ هزار نفر خواهد بود.

مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان شامل کارخانجات؛ فولادسازی به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن و احیای مستقیم به ظرفیت دو میلیون تن به روش HYL نسل سوم که تکنولوژی مربوط به شرکت دنیلی از ایتالیان است. پیمانکار اجرایی نیز شرکت مانا به عنوان یکی از شرکت های تابعه میدکو در نظر گرفته شده است.

دوم گندله سازی است که ظرفیت ۲.۵ میلیون تن به روش آلیس چالمرز بوده که تکنولوژی مربوط به شرکت چینی معتبر و مشارکتی از شرکت های تابعه میدکو به نام ام جی ام است.

سوم نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و توربین های کلاس F با راندمان ۵۶.۴ درصد که طراح و تامین تجهیزات بر عهده ی شرکت FATA از ایتالیا و پیمانکار اجرایی نیز شرکت مانا به عنوان یکی از شرکت های تابعه میدکو در نظر گرفته شده است.

چهارم آهک و دولومیت به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال که طراح و تامین تجهیزات بر عهده شرکت چیمپروجتی از ایتالیا و مشارکتی از شکت های میدکو به نام ام جی ام در نظر گرفته شده است.

پروژه های زیربنایی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان شامل خطوط انتقال گاز ۳۰ اینچ و شش اینچ و همچنین توربین انبساطی، پمپ خانه و خط انتقال، کلید خانه و خطوط انتقال برق ۲۳۰ کیلووات، خط راه آهن و محوطه مانوری، جاده دسترسی و تقاطع غیرهمسطح و فضای سبز به وسعت ۸۰ هکتار و خطوط انتقال آب مربوطه است.

رحمانی فضلی که به منظور بررسی پروژه ها، طرح ها و پی گیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به کرمان سفر کرده است در ساعت ۱۸ در جلسه اقتصاد مقاومتی استان کرمان حضور خواهد یافت.

همچنین رحمانی فضلی در ساعت ۲۲ در گفتگوی ویژه خبری شرکت خواهد کرد. سفر جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استان کرمان دو روزه است.