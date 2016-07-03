نامه وزیر علوم به رئیس جمهور/ مخالفت با واگذاری روانشناسی بالینی

علی فتحی آشتیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واگذاری مسئولیت برخی رشته های مشترک میان دو وزارتخانه علوم و بهداشت، از جمله روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به اعتقاد من نامه ای که وزیر بهداشت درخصوص واگذاری مسئولیت برخی رشته های مشترک به رئیس جمهور نوشته است، کاری شتاب زده بود.

وی ادامه داد: بهتر است این گونه مسایل در سطح دو وزارتخانه حل و فصل شود و رئیس جمهور نیز شایسته تر بود دستور می داد این مسئله به صورت کارشناسی بررسی شده و با توجه به ارزیابی های صورت گرفته، اجرایی شود.

مدیر برنامه ریزی رشته روانشناسی وزارت علوم ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما در نظام آموزش عالی با آن مواجه هستیم، چند پارگی و آشفتگی آن است. در این نظام آموزشی وحدت رویه و یکپارچگی همانند کشورهای پیشرفته وجود ندارد.

وی افزود: اکثر کشورها از یک نظام آموزش عالی یکپارچه برخوردار هستند و همه مسایل آنجا حل و فصل می شود که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلایل ویژه آن زمان، که نیاز بوده به مسائل پزشکی و تربیت پزشک بیشتر توجه شود، علوم پزشکی از آموزش عالی جدا شد.

فتحی آشتیانی گفت: این موضوع یک اشتباه جدی در نظام آموزشی بود که باید زودتر به این مسئله پرداخته شده و نظام آموزشی یکپارچه شود. تمام این مسائل هم به خاطر اشتباه جدایی علوم پزشکی از آموزش عالی به وجود آمده است.

وی افزود: حدود ۸ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی خانواده درمانی در آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

مدیر برنامه ریزی رشته روانشناسی وزارت علوم خاطرنشان کرد: وزارت علوم برای این ۸ هزار دانشجو، استاد، فضای آموزشی، آزمایشگاه و کارگاه فراهم کرده است و در مقابل وزارت بهداشت که کمتر از ۵۰۰ دانشجو در این زمینه دارد چگونه می خواهد این تعداد دانشجو را تحت پوشش قرار دهد؟

وی افزود: با این اقدام یک نوع سرگردانی و بلاتکلیفی در آموزش عالی ایجاد می شود که متاسفانه دود آن به چشم دانشجویان خواهد رفت.

فتحی آشتیانی تاکید کرد: رشته های روانشناسی سلامت و روانشناسی بالینی جزء رشته های علوم پزشکی نبوده بلکه جزء رشته های علوم انسانی هستند. نگاه علوم انسانی به انسان یک نگاه زیستی، روانی و معنوی است و با نگاه تک بعدی که در علوم پزشکی وجود دارد که همه مسائل را از زاویه مسائل جسمانی می بینند، همخوانی ندارد.

وی یادآور شد: گرایش های روانشناسی سلامت و روانشناسی بالینی هردو در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی که متولی تحول دراین رشته ها است، بررسی و بازنگری می شوند.

مدیر برنامه ریزی رشته روانشناسی وزارت علوم گفت: همچنین متولی فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی خانواده درمانی سازمان نظام روانشناسی است و با سازمان نظام پزشکی ارتباطی ندارد و همه فارغ التحصیلان رشته های مذکور، مجوز کار خود را از این سازمان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: کاری که فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های روانشناسی انجام می دهند، فقط کار بالینی نیست کار اصلی آنها کار آموزش، پژوهش و در مرحله بعد درمانی است. افرادی وارد کار بالینی می شوند، شاید کمتر از ۱۰ درصد هستند، بیشتر وارد کارهای آموزشی و پژوهشی می شوند و روانشناسان بالینی با بیماران بستری بیمارستان کمتر در ارتباط هستند.

فتحی آشتیانی افزود: عمده مراجعان روانشناسان بالینی از وضعیت سلامت خوبی برخوردارند فقط با یک سری مشکلات در زمینه های مختلف مواجه هستند که لازم است از یک متخصص برای رفع مشکل مشاوره بگیرند. بنابراین مشاهده می کنیم که روانشناسان بالینی کمتر با بیماران بستری سروکار دارند و عمده کار آنها برروی مسایل پیشگیری اولیه است.

وی اظهار داشت: مسائل اجتماعی زیادی مانند طلاق، اعتیاد، مسائل مربوط به خیانت وجود دارد، که ارتباطی به مسائل پزشکی ندارد و عمدتا روانشناسان بیشتر روی این مسائل کار می کنند تا بر روی بیمارانی که بستری هستند.

مدیر برنامه ریزی رشته روانشناسی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اگر از این زاویه نگاه کنیم که وزارت بهداشت متولی سلامت است؛ به نظر من هیچ رشته ای وجود ندارد که بی ارتباط با سلامت باشد. حتی رشته های فنی و مهندسی با سلامت سروکار دارند. بنابراین متولی سلامت بودن، برای واگذاری این رشته ها، غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: این مسئله باید از زوایای مختلف بررسی شود ضمن اینکه تا جایی که اطلاع دارم، اکثر روسای دانشکده های روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور با درخواست وزیر بهداشت مخالف هستند.

فتحی آشتیانی افزود: همچنین کمپین های متعددی در این یکی دوهفته اخیر ایجاد شده و مخالفت جدی خود را با این واگذاری اعلام کرده‌اند، سازمان نظام روانشناسی نیز نسبت به این مسئله اعلام موضع کرده و مخالفت خود را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز طی نامه ای به رئیس جمهور مخالفت خود را با این مسئله اعلام کرده است.

مدیر برنامه ریزی رشته و روانشناسی وزارت علوم گفت: فضا به گونه ای است که طرح چنین مسئله ای از ابتدا نابجا بوده و نباید صورت می گرفت. اگر می خواهیم این مسئله به خوبی حل و فصل شود، پیشنهاد می شود، یک تفاهم نامه ای بین دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت علوم درخصوص کارورزی دانشجویان روانشناسی بالینی و سلامت منعقد شود تا کارورزی خود را آنجا طی کنند.

وی تاکید کرد: این مسئله باید با حضور مسئولان مربوطه وزارت های علوم و بهداشت بررسی شود.