به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ عین الله جهانی در حاشیه جلسه تمهیدات سفرهای تابستانی که در وزارت کشور برگزار شد افزود: همه سازمان‌های درگیر در بحث سفرها به ویژه سفرهای تابستانی که با تعطیلات عید سعید فطر آغاز می‌شود تمام توان خود را برای برگزاری سفرهای بدون حادثه اتخاذ کرده‌اند.

وی با اشاره به این که پلیس راهور ناجا نیز تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا سفرهای شهروندان با آرامش و بدون حادثه انجام شود افزود: در این میان پلیس با تخلفات حادثه‌ساز برخورد جدی می‌کند و هر راننده‌ای که دو تخلف حادثه ساز را به صورت همزمان انجام دهد خودرو وی تا ۷۲ ساعت متوقف خواهد شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا به همکاری دستگاه‌های اجرایی با پلیس راهور ناجا در بحث سفرهای تابستانی اشاره کرد و افزود: قطعا در حل مشکلات اجرایی دستگاه‌ها در کنار پلیس خواهند بود و در این میان از مدیران شهرستانی نیز درخواست می‌کنیم تا حداکثر همکاری را با پلیس راهور داشته باشند چرا که حتی یک چاله می‌تواند در یک مسیر موجب بروز حادثه شود.

وی ابراز امیدواری کرد که مدیران شهرستانی اصراری برای عبور مسافرین از درون شهرها نداشته باشند چرا که این مساله باعث افزایش حجم ترافیک در معابر می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا از رانندگانی که قصد سفر در این ایام دارند درخواست کرد پیش از سفر ضمن بازدید فنی وسیله نقلیه، طول سفر را جزئی از سفر محسوب کنند و برای رسیدن به مقصد عجله‌ای نداشته باشند. همچنین همه رانندگان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت راه‌ها از طریق سامانه پلیس راهور ناجا به نشانی www.rahvar۱۲۰.ir و یا شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل نمایند.

وی گفت: رانندگان باید با برنامه‌ریزی مناسب در توزیع سفر، یاری رسان مسئولان باشند چرا که قطعا مسیرها ظرفیت مشخصی دارند و اگر توزیع سفر به درستی انجام نشود شاهد پرحجم شدن ترافیک در جاده‌ها خواهیم بود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به اهمیت بحث امدادرسانی و انتقال مصدومین در جاده‌های کشور گفت: قطعا با همکاری شهروندان انتقال مصدومین با سرعت بیشتری انجام می‌شود و این هم موجب خواهد شد که آمار کشته شدگان سوانح رانندگی کاهش یابد.