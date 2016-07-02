به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی بعد از ظهر شنبه در حاشیه اجرای طرح همای رحمت در شهرستان دشتی اظهار داشت: این طرح در ایام ماه مبارک رمضان و با الهام‌گیری از زندگی حضرت علی(ع) به منظور یاری رسانی به محرومین ونیازمندان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور معاون هلال احمر کشور در زمان برگزاری این طرح، خاطرنشان کرد: این طرح توسط جمعیت هلال احمر با حضور مسئولانی استانی و شهرستانی برگزار شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: در این راستا تعداد پنج دستگاه سوئیت و۲۰ دستگاه سرویس بهداشتی که توسط داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی ساخته شده بود به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.

وی هدف از برگزاری طرح همای رحمت را کمک به خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت عنوان کرد و ادامه داد: این طرح هر ساله برگزار می‌شود و برخی از نیازهای افراد محروم رفع می‌شود.

درویشی با اشاره به شناسایی خانواده‌های بی‌بضاعت واقشار محروم در شهرستان دشتی، افزود: بسته‌های غذایی، فرهنگی و بهداشتی که توسط خیرین و داوطلبان جمع‌آوری شده بین این افراد توزیع شد.