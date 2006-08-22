نوزدهمين همايش وحدت اسلامي امشب به كار خود پايان مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نوزدهمين همايش بين المللي وحدت اسلامي كه از سوي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي برگزار مي شود امشب طي مراسمي با سخنراني آيت الله محمد علي تسخيري دبيركل مجمع تقريب مذاهب اسلامي، صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به كار خود پايان مي دهد.

اين همايش از روز يكشنبه 29 مرداد ماه به منظور بررسي حقوق و وظايف، مشكلات و ارائه راهكارها با حضور علماي، متفكران و صاحبنظران مسلمان كشورهاي آلمان، آمريكا، اردن، امارات، اندونزي، انگلستان، نروژ، افغانستان، استراليا، اتريش، پاكستان، تايلند، برزيل، بحرين، سوريه، لبنان، عربستان سعودي، فرانسه، كانادا، مغرب، مصر، هند، يونان و چين طي سه روز به بررسي ابعاد مختلف زندگي اقليتهاي مسلمان در كشورهاي غير عضو در سازمان كنفرانس اسلامي پرداخت.

نقش جهان اسلام بويژه سازمان كنفرانس اسلامي و جمعيتهاي جهان اسلام در حمايت از مسائل اقليتهاي مسلمان و حل مشكلات آنان؛ موقعيت و نقش مسلمانان در آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي - اروپايي غربي و شرقي- روسيه - آفريقا- آسيا- استراليا و اقيانوسيه از ديگر موضوعاتي بودند كه 150 عالم متفكر، صاحبنظر و انديشمند از سراسر جهان آنها را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

طي مراسم اختتاميه اين همايش چند كتاب به عنوان كتاب سال تقريب و چند مؤلف به عنوان مؤلفين تقريب برگزيده مي شوند كه طي مراسمي جوايز خود را دريافت مي كنند.