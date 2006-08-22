پيروي از حركت پيامبر اعظم (ص) علاج همه دردها و رنج هاي امروز جهان اسلام است / استكبار جهاني نمي تواند ايران را از رسيدن به قله هاي علمي باز دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رهبر انقلاب اسلامي در ديدار قشرهاي مختلف مردم، رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئولان كشوري و لشكري و سفيران كشورهاي اسلامي، با اشاره به تلاش و خودسازي بي وقفه حضرت محمد مصطفي (ص) پيش از بعثت براي دستيابي به اوج كمال انساني افزودند: پيامبر (ص) پس از بعثت نيز لحظه اي از جهاد همه جانبه و دشوار دروني و بيروني غافل نشد و در نهايت با تشكيل جامعه نبوي و مدني، جهان را در آستانه تحولي بزرگ قرار داد.



ايشان توجه همزمان نبي مكرم اسلام را به «سياست و تربيت و تعليم انسانها»، نشانه توأم بودن دين و سياست در اسلام برشمردند و خاطرنشان كردند: سيره و عملكرد پيامبر اعظم (ص) نشان مي دهد كه در تفكر اسلامي نمي توان «سياست و مديريت جامعه» را به دست هدايتگري غير از اسلام سپرد و به اخلاق و معنويت بسنده كرد.



حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از ديدگاه منحرفي كه اسلام و سياست را از هم جدا مي داند افزودند: برخي به عبادت قرآن ايمان مي آورند اما به سياست آن ايمان ندارند و عده اي نيز اسلام را در سياست خلاصه مي كنند و از اخلاق و معنويت غافلند اما در نگاه و عمل پيامبر خاتم (ص)، «دين و دولت» و «اخلاق و حكومت» از يك سرچشمه مشترك يعني وحي و قرآن سيراب مي شوند و درك اين نكته و عمل به آن، نياز امروز امت اسلامي و علاج دردهاي ملتهاي مسلمان است.



ايشان در همين زمينه خاطرنشان كردند: امت اسلامي امروز به تشكيل حكومت اسلامي به معناي واقعي كلمه نيازمند است تا ضمن پرورش و تعالي اخلاقي و معنوي مسلمانان، زمينه پيشرفت همه جانبه اقتصادي – سياسي – علمي و فرهنگي آنان را فراهم آورد و با تكيه بر توانايي ملتهاي مسلمان، از منافع آنها در مقابل دشمنان اسلام دفاع كند.



حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد شديد از سخنان گستاخانه اخير رئيس جمهور امريكا، گفتند اين شخص به گونه اي حرف مي زند كه انگار مالك و صاحب لبنان، فلسطين، عراق، سوريه، ايران و ديگر كشورهاي اسلامي است در حالي كه اگر نيروي عظيم ملتها به ميدان بيايد، همچون قضيه اخير لبنان، بيني مستكبران به خاك ماليده مي شود و دشمنان اسلام امكان ادامه گستاخي را پيدا نخواهند كرد.



حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به خدمت عظيم امام بزرگوار (ره) در بيدار كردن و به صحنه آوردن ملت ايران افزودند: ايرانِ ستم شاهي نقطه اميد سلطه گران جهاني بود اما اكنون به پرچمدار اسلام ناب محمدي تبديل شده است و اگر در همه كشورهاي اسلامي اين «بيداري و حضور در صحنه»، تحقق يابد امريكا و ديگر مستكبران در مقابل نيروي عظيم ملتها از هر كاري عاجز خواهند ماند.



ايشان با اشاره به استمرار پايبندي ملت و مسئولان ايران به ارزشهاي اسلامي افزودند: ملت ايران، اين ارزشها را مايه عزت ملي و اقتدار و پيشرفت خود مي داند و به بركت اسلام در مقابل دشمناني كه با «هوچي گري و جنجال تبليغاتي – سياسي» و فشار اقتصادي، درصدد مانع تراشي بر سر راه اين ملت هستند، مي ايستد و به ياري پروردگار قله هاي پيشرفت را با سرعتي بيش از حد متعارف فتح خواهد كرد.



حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تنفر روزافزون ملتهاي مسلمان از امريكا و صهيونيستها و اشتياق جوانان، روشنفكران و سياسيون مستقل كشورهاي اسلامي براي احياي هويت و عزت اسلامي خاطرنشان كردند: عده اي ايران را متهم مي كردند كه درصدد است انقلاب اسلامي را با زور صادر كند اما امروز همه شاهدند كه روح بيداري اسلامي به عنوان هديه بزرگ انقلاب ملت ايران، در سراسر جهان اسلام زنده شده است و روزبه روز تقويت مي شود.



در آغاز اين ديدار رئيس جمهور با تبريك عيد سعيد مبعث، پيامبر خاتم (ص) را كانون همه زيباييها و خوبي ها خواند و گفت حضرت محمد مصطفي (ص) دو هدف اساسي تعليم و تربيت بشر و «تشكيل امتي نمونه و برخوردار از توحيد و عدالت و اخلاق» را پيگيري مي كردند و انقلاب اسلامي پس از قرنها، مقدمه حركت به سمت تشكيل چنين امتي را فراهم كرده است.



آقاي احمدي نژاد دوري از تعاليم پيامبران و سلطه حاكمان ناصالح را ريشه همه مشكلات جامعه بشري برشمرد و افزود: سلطه گران امروز به نام آزادي و دموكراسي و مبارزه با تروريسم، به استبداد و كشتار و چپاول منافع ملتها مشغولند و شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به ابزاري براي ناامن كردن جهان تبديل كرده اند. تنها راه نجات بشر و درمان اين دردها، بازگشت به فرهنگ انبياي الهي و در رأس آنها فرهنگ پيامبر اسلام است.

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