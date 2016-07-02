منتقد شماره یک مظلومی در آغوش منصوریان/ بازگشت ابراهیمی به تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار تدارکاتی استقلال با سرمربیگری علیرضا منصوریان عصر امروز شنبه با تیم امید این باشگاه در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد که حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* بهرام افشارزاده به همراه حسن روشن در کمپ حاضر شدند و از نزدیک به تماشای دیدار دوستانه استقلال و امید این تیم نشستند.

* مرتضی هاشمی زاده و ادموند اختر دو بازیکن پیشین استقلال هم این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* بهرام افشارزاده به هنگام ورود به کمپ مورد تشویق هواداران قرار گرفت و دقایقی با منصوریان به طور اختصاصی صحبت کرد.

*امید ابراهیمی که پس از حرف و حدیث های بسیار روز گذشته با آبی پوشان قرارداد خود را تمدید کرده بود عصر امروز در کمپ حاضر شد و مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

*حسن روشن که فصل گذشته به شدت از عملکرد مظلومی انتقاد می کرد و منتقد شماره یک او بود امروز به کمپ آمد و ضمن تبریک و در آغوش گرفتن علیرضا منصوریان دقایقی با او صحبت کرد و از او خواست مراقب حاشیه های اطراف تیمش باشد.

* علی سامره سرمربی تیم امیدهای استقلال قبل از شروع بازی دقایقی با منصوریان صحبت کرد.

* حدود ۵۰۰ هوادار که در کمپ حضور داشتند تمامی بازیکنان را مورد تشویق قرار دادند. هواداران استقلال امید ابراهیمی را به گوشه ای برده و از او به خاطر تمدید قراردادش تشکر کردند.

* منصور پورحیدری، افشارزاده و حسن روشن چند دقیقه ای با یکدیگر به طور اختصاصی صحبت کردند.