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۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۴

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری قزوین:

صندوق مشترک مؤسسات خیریه برای جمع آوری زکات فطریه ساماندهی می شود

صندوق مشترک مؤسسات خیریه برای جمع آوری زکات فطریه ساماندهی می شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: با تشکیل صندوق مشترک موسسات خیریه نسبت به ساماندهی جمع آوری زکات فطره اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،محسن قاسمی روز شنبه درنشست با نمایندگان تشکل های امور خیریه استان که دراستانداری برگزار شد اظهارداشت: به منظور ایجاد هماهنگی و جلوگیری از تعدد صندوق های جمع آوری فطریه در روز عید فطر، تمامی صندوق های مستقر شده در معابر عمومی به شکل صندوق مشترک کمیته امداد و بهزیستی و صندوق مشترک تشکل های غیردولتی زکات فطره روزه داران را جمع آوری خواهند کرد.

وی به برخی موانع حضور تشکل ها در عرصه های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: دبیرخانه هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان با تمام توان در صدد رفع موانع و حمایت از تشکل ها هستند.

قاسمی بیان کرد: در حوزه تشکل ها و موسسات خیریه ای که منابع مالی و نیازمندی های افراد تحت پوشش خود را از طریق جمع آوری وجوهات مردمی تأمین می کنند باید حمایت لازم صورت گیرد که در این راستا مؤسسات خیریه در صورت داشتن شرایطی مانند ثبت شخصیت حقوقی، ارائه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سال قبل به مرجع صدور
 پروانه فعالیت می توانند در روز عید فطر همانند برخی دستگاههای دولتی زکات فطره را جمع آوری کنند.

وی یادآورشد: توزیع قبوض طبق بخشنامه سال گذشته ممنوع است، اما استقرار صندوق ها فقط در روز عید فطر برای مؤسسات دارای مجوز صورت می گیرد.

قاسمی گفت:زکات جمع آوری شده درمساجد توسط هیئت امناء تحت نظارت امام جماعت دراسرع وقت بین نیازمندان آن مسجد و یا افراد معرفی شده از سوی مؤسسات خیریه استان توزیع می شود و در صورت مشاهده هر نوع صندوق دیگر خارج از اشکال ذکر شده، هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی برای جمع آوری آن و برخورد با متخلفین انجام می شود.

کد مطلب 3700826

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