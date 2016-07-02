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۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعلام کرد:

اختصاص ۶۴ میلیارد ریال برای راه‌اندازی مراکز بهداشت در اردبیل

اختصاص ۶۴ میلیارد ریال برای راه‌اندازی مراکز بهداشت در اردبیل

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از اختصاص ۶۴ میلیارد ریال اعتبار برای راه‌اندازی مراکز بهداشت در روستاها و مناطق محروم اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پور فرضی عصر شنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشتی روستای شام اسبی در جمع خبرنگاران از جمله سیاست‌های طرح تحول نظام سلامت را ارتقا سرانه بهداشتی مناطق روستایی و محروم عنوان کرد.

وی افزود: به منظور ایجاد عدالت در امکانات بهداشتی و توزیع عادلانه امکانات احداث مراکز بهداشتی طی سال‌های اخیر در دستور کار بوده و تاکنون ۱۰۲ مرکز در سطح استان راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به برنامه‌ریزی جهت احداث هشت مرکز دیگر اضافه کرد: زمین لازم برای احداث این مراکز مشخص شده است و قرار است تا پایان سال جاری احداث شده و به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به ارائه خدمات درمانی و تشخیصی در مراکز بهداشت اضافه کرد: به منظور احداث هر مرکز لازم است هشت میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد و با توجه به ضرورت طرح در نظر داریم در کمترین زمان ممکن نسبت به آغاز عملیات احداث اقدام کنیم.

پور فرضی با تأکید به اینکه در هر مرکز پزشک متخصص مستقر می‌شود، اضافه کرد: هر کدام از این مراکز در زیربنای ۷۰۰ مترمربع احداث می‌شوند.

کد مطلب 3700856
محمد میرزایی ناطق

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